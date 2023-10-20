Александр Коган: «Туктамышеву рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию»

Александр Коган верит в возвращении Елизаветы Туктамышевой после перерыва.

Ранее появилась информация, что чемпионка мира-2015 может пропустить сезон-2023/24

«Думаю, что рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию, уровень человеческих возможностей. Она начала после 22 лет прыгать четверные и тройной аксель.

Сейчас у многих сложность в монотонной работе, это сложность всех, кто достиг каких-то вершин. Рад, что она здесь, в Омске, и покажет программы», – сказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания России ( ).

Почему фигуристы все чаще выбирают шоу, а не спорт? Об уходе Туктамышевой

Туктамышева уходит? Почему ей так сложно ответить на главный вопрос