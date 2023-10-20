Александр Коган: «Туктамышеву рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию»
Александр Коган верит в возвращении Елизаветы Туктамышевой после перерыва.
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«Думаю, что Лизу рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию, уровень человеческих возможностей. Она начала после 22 лет прыгать четверные и тройной аксель.
Сейчас у многих сложность в монотонной работе, это сложность всех, кто достиг каких-то вершин. Рад, что она здесь, в Омске, и покажет программы», – сказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания России (ФФКР).
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