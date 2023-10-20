Александр Коган: «Туктамышеву рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию»

Теги сборная России ФФКР Елизавета Туктамышева женское катание Александр Коган Фигурное катание

Александр Коган верит в возвращении Елизаветы Туктамышевой после перерыва.

Ранее появилась информация, что чемпионка мира-2015 может пропустить сезон-2023/24

«Думаю, что Лизу рановато списывать, она в течение многих лет показывает стремление и любовь к катанию, уровень человеческих возможностей. Она начала после 22 лет прыгать четверные и тройной аксель.

Сейчас у многих сложность в монотонной работе, это сложность всех, кто достиг каких-то вершин. Рад, что она здесь, в Омске, и покажет программы», – сказал генеральный секретарь Федерации фигурного катания России (ФФКР).

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6 комментариев

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Wiley Fox
Рановато сейчас

Вот после новогодних праздников посмотрим на нее и сделаем выводы. Возможен критический набор веса
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Пользователь заблокирован
Вспомните бронзу с золотым (душком) отливом господа долгожители из ФК, дайте дорогу молодым, пускай такие как Лиза занимают должности в Федерации, а вы идите с миром на пенсию, как вы все надоели со своим "я не в курсе", пенсионный возраст 66 и Чайковской пора, лет двадцать назад
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Wiley Fox
Ответ Белые Росы
Коган и его компашка делали всё, чтобы у Лизы было меньше желания выступать на соревнованиях
Что он сделал? У Когана и Мишина разные синагоги, что ли?
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Kovka Gnutik
Ответ Белые Росы
Коган и его компашка делали всё, чтобы у Лизы было меньше желания выступать на соревнованиях
Инсинуация.
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