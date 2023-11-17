Авербух о 4-м месте Валиевой в Казани: «Ничего страшного не произошло. Уверен, что Камила проявит себя на следующем этапе»

Илья Авербух не видит ничего страшного в 4-м месте Камилы Валиевой в Казани.

— На недавнем этапе Гран-при в Казани выиграла короткую программу, но неожиданно уступила в произвольной. Как оцените ее дебют на Гран-при России?

— Очень здорово, что Камила Валиева продолжает свою карьеру и находит новые краски в фигурном катании. Тренеры поставили ей интересные программы — это очень важно, потому что Камила, безусловно, один из главных лидеров нашей команды. Но при этом не надо забывать, что это спортивные состязания.

Камила очень хорошо откатала короткую программу и победила в ней, но допустила ряд небольших ошибок в произвольной программе, и по правилам они сыграли серьезную роль в итоговом результате.

Но это соревнования, и каждый турнир стоит рассматривать отдельно. Ничего страшного не произошло. Уверен, что Камила проявит себя на следующем этапе, – рассказал .