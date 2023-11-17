Авербух о 4-м месте Валиевой в Казани: «Ничего страшного не произошло. Уверен, что Камила проявит себя на следующем этапе»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Илья Авербух не видит ничего страшного в 4-м месте Камилы Валиевой в Казани.

— На недавнем этапе Гран-при в Казани Камила Валиева выиграла короткую программу, но неожиданно уступила в произвольной. Как оцените ее дебют на Гран-при России?

— Очень здорово, что Камила Валиева продолжает свою карьеру и находит новые краски в фигурном катании. Тренеры поставили ей интересные программы — это очень важно, потому что Камила, безусловно, один из главных лидеров нашей команды. Но при этом не надо забывать, что это спортивные состязания.

Камила очень хорошо откатала короткую программу и победила в ней, но допустила ряд небольших ошибок в произвольной программе, и по правилам они сыграли серьезную роль в итоговом результате.

Но это соревнования, и каждый турнир стоит рассматривать отдельно. Ничего страшного не произошло. Уверен, что Камила проявит себя на следующем этапе, – рассказал Авербух.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тайга86
Совершенно спокойно отношусь к некоторому спаду Ками. А другой бы в ее ситуации наверное вообще б забил, жевал плюшки и затаив дыхание ждал итога слушаний. Ками молодец, что понимая происходящее, видя и чувствуя свою не совсем соревновательную форму, зависнув между небом и землей, осознавая что скоро вообще может случиться конец всему, не сдается и готовится к соревнованиям как может сейчас. И, надо сказать, может не так уж плохо. Так что молодец она, кто бы что не говорил.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Не проявит она себя на следующем этапе, слишком много мероприятий, которые нарушают режим
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий