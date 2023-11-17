Елизавета Туктамышева: «Создание личного бренда очень важная история. К сожалению, нас мало этому учат»

Елизавета Туктамышева высказалась о создании личного бренда.

«Создание личного бренда очень важная история. К сожалению, нас мало этому учат. Я никогда не знала, с чего начать, просто интуитивно начала себя развивать. Когда есть первые результаты, уже надо начинать развивать личный бренд: вести социальные сети, найти команду, PR-менеджера, SMM.

Если будешь развивать свой бренд, будут приходить спонсоры и контракты. В Америке, как только фигурист начинает показывать результат, к нему сразу прикрепляют агента. Быть в медиапространстве — это все равно что заниматься спортом», – рассказала .