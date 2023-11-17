Елизавета Туктамышева: «Создание личного бренда очень важная история. К сожалению, нас мало этому учат»

Теги бизнес сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева высказалась о создании личного бренда.

«Создание личного бренда очень важная история. К сожалению, нас мало этому учат. Я никогда не знала, с чего начать, просто интуитивно начала себя развивать. Когда есть первые результаты, уже надо начинать развивать личный бренд: вести социальные сети, найти команду, PR-менеджера, SMM.

Если будешь развивать свой бренд, будут приходить спонсоры и контракты. В Америке, как только фигурист начинает показывать результат, к нему сразу прикрепляют агента. Быть в медиапространстве — это все равно что заниматься спортом», – рассказала Туктамышева.

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1 комментарий

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al
да мы обойдёмся, ничего
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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