Елизавета Туктамышева: «Есть шоу, когда один фигурист выходит и катается три часа. Но в России нет такой персоны, на которую будут ходить»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Юдзуру Ханю ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Туктамышева задумалась о создании собственного шоу.

«Очень важно идти в ногу со временем. Зритель развивается, поэтому нужно думать об уникальности своего шоу. Сейчас же практически каждые выходные можно сходить на ледовые представления. Взять, к примеру, цирк Дю Солей, который приезжал в города и выступал два-три дня — это было грандиозно. Хочется сделать что-то подобное, чтобы люди ждали с нетерпением этот момент.

Есть шоу, когда один фигурист выходит и катается три часа. Но в России это сейчас невозможно, потому что нет такой персоны, на которую будут ходить. В Японии это Юдзуру Ханю, на него в его стране буквально молятся.

Но сейчас у меня не так много ресурсов. У меня есть идея, но я еще не готова воплощать ее в жизнь», – сказала Туктамышева.

Завтрак с дельфинами и помощь Фернандеса с порвавшимся платьем. Изнанка ледовых шоу в блоге Лизы Туктамышевой

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6 комментариев

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Vendetta4111323
Лиз, шоу объективно переизбыток. Лучше делать что-то отличающееся от всех
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Marya Y
Собственно, такой фигурист всего один.
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Angry_bear
Ну, если бы Лиза вышла на лёд в компании Ани Щербаковой, Камилы Валиевой или Саши Трусовой, можно было бы и 3 ч на них посмотреть)
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Тайга86
И фигуриста, на которого одного пойдут, и самому фигуристу одному нечего собственно показывать три часа. Юдзуру Артист с большой буквы, каждый свой выход он проживает на льду, это действительно часть его жизни, и он кайфует от этой возможности. Наверное, так возможно только когда деньги уходят на второй план, а всё крутится ради самого выхода и встречи со зрителями. Лиза, кстати, близка к этому, но у нее, безусловно, не такая большая армия болельщиков.
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Mariaku
На три часа Миши Коляды без прыжков я бы первая побежала! Если бы он осилил и если бы ему поставили номера уровня "Белого ворона". Перспективным в этом плане ещё кажется Матвей Ветлугин.
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Тайга86
Ответ Angry_bear
Ну, если бы Лиза вышла на лёд в компании Ани Щербаковой, Камилы Валиевой или Саши Трусовой, можно было бы и 3 ч на них посмотреть)
Я бы сюда еще Алену добавила и Мишу. Я б сходила)
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