Елизавета Туктамышева: «Есть шоу, когда один фигурист выходит и катается три часа. Но в России нет такой персоны, на которую будут ходить»

Елизавета Туктамышева задумалась о создании собственного шоу.

«Очень важно идти в ногу со временем. Зритель развивается, поэтому нужно думать об уникальности своего шоу. Сейчас же практически каждые выходные можно сходить на ледовые представления. Взять, к примеру, цирк Дю Солей, который приезжал в города и выступал два-три дня — это было грандиозно. Хочется сделать что-то подобное, чтобы люди ждали с нетерпением этот момент.

Есть шоу, когда один фигурист выходит и катается три часа. Но в России это сейчас невозможно, потому что нет такой персоны, на которую будут ходить. В Японии это , на него в его стране буквально молятся.

Но сейчас у меня не так много ресурсов. У меня есть идея, но я еще не готова воплощать ее в жизнь», – сказала .

Завтрак с дельфинами и помощь Фернандеса с порвавшимся платьем. Изнанка ледовых шоу в блоге Лизы Туктамышевой