Гран-при среди юниоров. Чжу Хон Лим, Эпплби, Строммер, Чэнь Юйдун выступят с произвольными программами

30 сентября на этапе Гран-при среди юниоров фигуристы покажут произвольные программы.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Произвольная программа

Начало – 13.15 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU.

Третья разминка

14. Ноа Боденштайн (Швейцария)

15. Марко Пилиар (Словакия)

16. Даийя Эбихара (Япония)

17. Элиас Сайед (Швеция)

18. Артту Юсола (Финляндия)

Четвертая разминка

19. Якуб Лофек (Польша)

20. Али Эфе Гунес (Турция)

21. Чэнь Юйдун (Китай)

22. Эдвард Эпплби (Великобритания)

23. Чжу Хон Лим (Южная Корея)

24. Бэк Строммер (США)

Положение после короткой программой

1. Чжу Хон Лим (Южная Корея) – 76,08

2. Эдвард Эпплби (Великобритания) – 71,14

3. Бэк Строммер (США) – 67,58

4. Чэнь Юйдун (Китай) – 63,51

5. Али Эфе Гунес (Турция) – 62,34

6. Якуб Лофек (Польша) – 62,03

7. Даийя Эбихара (Япония) – 60,96

8. Элиас Сайед (Швеция) – 59,44

9. Артту Юсола (Финляндия) – 55,42

10. Алек Гинзбург (Канада) – 55,14

11. Марко Пилиар (Словакия) – 54,36

12. Ноа Боденштайн (Швейцария) – 54,17

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске