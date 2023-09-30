Мемориал Непелы. Дэвис и Смолкин, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник, Ташлерова и Ташлер покажут произвольные танцы

Теги результаты танцы на льду сборная Канады сборная США сборная Великобритании сборная Чехии сборная Финляндии сборная Украины Мемориал Ондрея Непелы сборная Грузии сборная Словакии Мария Голубцова Кирилл Белобров Марджори Лажуа Захари Лага Вадим Колесник Лайла Фир Льюис Гибсон Надя Башинска Питер Бомон Диана Дэвис Глеб Смолкин Натали Ташлерова Филип Ташлер Юка Орихара Юхо Пиринен Эмилия Зингас Фиби Беккер Джеймс Эрнандес Анна Симова Кирилл Аксенов Фигурное катание

30 сентября на Мемориале Ондрея Непелы танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.

ISU Challenger

Мемориал Ондрея Непелы

Братислава, Словакия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 16.00 по московскому времени. 

Вторая разминка

7. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)

8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)

Третья разминка

9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) 

11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

12. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) 

Четвертая разминка

13. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

14. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

15. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 77,62

16. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – 81,69

Положение после ритм-танца

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,69

2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 77,62

3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 75,61

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,34

5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 70,00

6. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,25

7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 65,62

8. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 63,90

9. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,56

10. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 59,64

Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Чха Чжун Хван, Куракова, Дэвис и Смолкин

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий