Мемориал Непелы. Дэвис и Смолкин, Фир и Гибсон, Зингас и Колесник, Ташлерова и Ташлер покажут произвольные танцы
30 сентября на Мемориале Ондрея Непелы танцевальные дуэты покажут произвольные танцы.
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 16.00 по московскому времени.
Вторая разминка
7. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия)
8. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина)
Третья разминка
9. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
11. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
12. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
Четвертая разминка
13. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
14. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
15. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 77,62
16. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,69
Положение после ритм-танца
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,69
2. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 77,62
3. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США) – 75,61
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,34
5. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 70,00
6. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,25
7. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 65,62
8. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 63,90
9. Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина) – 63,56
10. Анна Симова – Кирилл Аксенов (Словакия) – 59,64
Расписание мемориала Ондрея Непелы. Там выступят Чха Чжун Хван, Куракова, Дэвис и Смолкин
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