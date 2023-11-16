Загитова о том, почему презентовала мерч в магазине «Красная машина»: «Во-первых, это символ победы»

Алина Загитова рассказала, почему ее мерч продается в магазине «Красная машина».

«Верить в себя» – это слоган линии моей одежды. Хотелось сделать что-то уникальное и запоминающееся, что будет людям напоминать о том, что самое главное – верить в себя, а остальное все приложится.

Почему презентация проходит в «Красной машине»? Во-первых, «Красная машина» – это символ победы.

Во-вторых, несколько лет подряд я выступала со своей командой именно под названием «Красная машина» на Кубке Первого канала, и мы достаточно неплохо показывали там себя и выигрывали», – сказала .