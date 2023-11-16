Загитова о том, почему презентовала мерч в магазине «Красная машина»: «Во-первых, это символ победы»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова ТАСС Фигурное катание

Алина Загитова рассказала, почему ее мерч продается в магазине «Красная машина».

«Верить в себя» – это слоган линии моей одежды. Хотелось сделать что-то уникальное и запоминающееся, что будет людям напоминать о том, что самое главное – верить в себя, а остальное все приложится.

Почему презентация проходит в «Красной машине»? Во-первых, «Красная машина» – это символ победы.

Во-вторых, несколько лет подряд я выступала со своей командой именно под названием «Красная машина» на Кубке Первого канала, и мы достаточно неплохо показывали там себя и выигрывали», – сказала Загитова

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14 комментариев

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Боевой Бурят Путина
Во-первых, во-вторых и в-третьих, «Красная машина» - фактически личный проект Романа Ротенберга, с которым ты общаешься с 15 лет. Кроме того, твой папаша-хоккеист третий год работает тренером в «Стройгазмонтаже» - любительском клубе одноименной компании Ротенбергов, где сам Ромка еще и капитанит. Да он и не скрывает, что вы все «одна семья» (цитата)
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Bartez1986
расскажите ей кто-нибудь, что красная машина в том году белорусам отлетела на главном турнире всей жизни
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Enchanter WIZZARD
Скажите ей, что красная машина уже 16 лет не может стать чемпионом в формуле 1 и за прошедшее время стала практически посмешищем
+15
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Kristine Kristine
Во-первых, потому что Рома разрешил
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Anf
В третьих, добрый вечер...
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Мэй Касахара
Прорыв блокады, как сказал бы Роман
+13
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Happy_Kleo
Ну а в третьих, такая милая дружба с РР. Конечно совершенно бескорыстная)))
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Трусики Бочкаревой
Ответ Tatuana
Что то про "маму парикмахершу" забыли.. Вы явно сводите какие то личные счеты с этими двумя семьями.
Ооо, загитботы )
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Nickolay Lyskov
Дальше от Загитовой будут джинсы "Самолетные ноги" и костюм-тройка "Систематическая система".
+7
-1
+6
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СемёнСемёныч
Масару - тоже символ Победы.
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Sat397
Ответ Pelageya_20
да какие счеты? Зависть, дикая зависть к успеху других. Этот картонный миллионер давно смешит народ на ветках своими фантазиями.
Боевой бурят давно, безответно влюблен в Ротенберга, ревнует его к Алине почем зря, и злится на него, что тот не отвечает ему взаимностью. Говорят он влюбился в Ротенберга с первого взгляда, когда они вместе летели самолетом из Хельсинки. Грустная история между прочим, несчастной любви.
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