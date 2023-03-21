100 тысяч раз за 5 часов проголосовали за Загитову в голосовании на самую красивую спортсменку. Конкурс длился 2 недели, всего она набрала 338 тысяч (Sport 24)
100 000 голосов за 5 часов получила Алина Загитова в один из дней голосования на звание самой красивой спортсменки России.
Об этом сообщает Sport 24, который следил ходом голосования на сайте РИА Новости.
Голосование продолжалось две недели, всего Загитова набрала 338 521 голос. Второе место заняла Анна Щербакова (301 803 голоса)
Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»
Кстати, за самую красивую спортсменку её фан-группы тоже не агитировали голосовать. ТимЗагитова давно в такого рода голосовалках не участвует. Так как всё это фигня. А то что Алина красавица мы итак знаем без всяких голосовалок.
Вообще сейчас какая-то широкомасштабная травля Алины началась, всё никак не успокоятся...
Организаторам это нравится .
В первый день было нормальное голосование , тот процент и остался.
Победа Валиевой в голосовалке в ВК объясняется не тем, что там нельзя накрутить, а тем, что она одна в своих соцсетях просила голосовать за нее. Та же Щербакова такого не делала. Трусова просила голосовать за Кондратюка, который и победил в итоге. По Загитовой не знаю, не слежу за ней, но вроде тоже не просила.
Как, оказывается, много фанатов у Алиночки и феечки :) А где они все 18 марта были? :)