100 тысяч раз за 5 часов проголосовали за Загитову в голосовании на самую красивую спортсменку. Конкурс длился 2 недели, всего она набрала 338 тысяч (Sport 24)

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Р-Спорт Фигурное катание

100 000 голосов за 5 часов получила Алина Загитова в один из дней голосования на звание самой красивой спортсменки России. 

Об этом сообщает Sport 24, который следил ходом голосования на сайте РИА Новости.

Голосование продолжалось две недели, всего Загитова набрала 338 521 голос. Второе место заняла Анна Щербакова (301 803 голоса) 

Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»

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108 комментариев

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Фира Фасхутдинова
Ответ Toba Door
А кто голосует за других более достойных? Индусы? Китайцы? Или профессора, деятели культуры , эти домохозяйки как будто общество, это ваши мамы бабушки тети сестры, или вы на свет вылупились путём деления клетки
Они инкубаторский)
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Sportsfan
А чем она не самая красивая спортсменка?
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Лакс
Ответ Syndycate
10 000 у Валиевой и 300 000 у Щербаковой с Загитовой, но крутили конечно же Валиевой😂 И в ВК можно было голосовать один раз с одной страницы, а не тысячу раз как вы привыкли в телеграме, поэтому и не проходили наверно голоса🤣
не путайте, Валиевой не было в списке Р-спорта - там только старше 18 лет
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Pelageya_20
Ответ Оксана Васильева
To Syndycate, который трусливо ограничил возможность отвечать на комментарии. Победа Валиевой в голосовалке в ВК объясняется не тем, что там нельзя накрутить, а тем, что она одна в своих соцсетях просила голосовать за нее. Та же Щербакова такого не делала. Трусова просила голосовать за Кондратюка, который и победил в итоге. По Загитовой не знаю, не слежу за ней, но вроде тоже не просила.
Загитова не просила голосовать за себя в вк на приз зрительских симпатий. Алина никогда не просит, это не в её правилах.

Кстати, за самую красивую спортсменку её фан-группы тоже не агитировали голосовать. ТимЗагитова давно в такого рода голосовалках не участвует. Так как всё это фигня. А то что Алина красавица мы итак знаем без всяких голосовалок.
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Sat397
Что могло помешать матуа(папе щ) накинуть за Алину эти 100 тыс. голосов, потом обвинить Алину в накрутке? В общем тут история мутная. Мы же все прекрасно помним, как матуа сначала накручивал инсту Жени индийскими ботами, а потом начал для отвода глаз и инсту Алины ими накручивать, но в меньшем объеме. Алине тогда даже пришлось закрыть на время инстаграм, и начать его чистить.
Вообще сейчас какая-то широкомасштабная травля Алины началась, всё никак не успокоятся...
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Ольга Долгова
Ответ МИХАЛЫЧ
К кому к ним
К тем, у кого медалей много и проголосуйте за них
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Анна Лисина
Хорошо, что хоть здесь перебанили мультиакки фатимы и куздри..
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Ольга Долгова
Ответ Enchanter WIZZARD
Степанова, Ефимова краше будут и Загитовой и Щербаковой
Наверное их поклонникам нравится только их катание, а такого голосования не было.
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Лидия Развозжаева
Ответ Оксана Васильева
To Syndycate, который трусливо ограничил возможность отвечать на комментарии. Победа Валиевой в голосовалке в ВК объясняется не тем, что там нельзя накрутить, а тем, что она одна в своих соцсетях просила голосовать за нее. Та же Щербакова такого не делала. Трусова просила голосовать за Кондратюка, который и победил в итоге. По Загитовой не знаю, не слежу за ней, но вроде тоже не просила.
Просила Валиева за себя и Трусова за Кондратюк и время указали с 17 , вот и победили те ,кто попрошайничал!
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Oleg152762
Понятно, что фанбазы фигуристок накручивали, как могли. У других спортсменок такой группы поддержки просто нет. Но честно говоря, и Загитова, и Щербакова, очень даже уместны в верхней части рейтинга!) (Хотя лично я предпочтение отдал другой спортсменке в этом голосовании).
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Маргарита Михайловна
Ответ Максим Медов
Про какие накрутки говорите?! У девчонок есть группы в ВК и т.д. Там всем участникам сообщают, что нужно проголосовать. И у кого группы активнее и масштабнее, тот и побеждает. Нет никаких накруток. Мне самому пришло сообщение , что нужно проголосовать и я тут же проголосовал.
Пришло сообщение что нужно проголосовать за Щербакову?
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AllaS
Ответ Enchanter WIZZARD
Комментарий удален модератором
Это в былые годы не спали и Фатима и прочие голосовали. В этом году Папа Щ монетизирует титул дочи и правила устанавливает Он . Откройте глаза у нас от малой до большой голосовалки по любому поводу "Лучшая" выходит АЩ в этом году. Если за рьяную ее команду не взяться и не придержать . То к утру всегда она в приоритетах , машина работает.
Организаторам это нравится .
В первый день было нормальное голосование , тот процент и остался.
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мистер бин
Ответ Алексей Токарев
Особенно в парике Монро.
Вот мне тоже кажется, что настоящюю красавицу сложно испортить даже дешевым париком.
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Е...С
Ответ k4rmazin2007
Папа Стас старался как мог, но потерпел фиаско)
Он так смешно накручивает просмотры третьему месту на ютубе.
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Алексей Токарев
Ответ Фарида Гилязова
Можно по разному относиться к Алине Загитовой , но не видеть что она бесспорно оооочень красивая девушка невозможно! Рядом с Алиной блекнут все, с этим ничего не поделаешь !
Особенно в парике Монро.
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Sebilya Fezaziyeva
Зачем серьезно относиться к этому захудалому голосованию и искать во всем подвох?)) До чего журналисты дошли🤦🏻‍♀️
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Оксана Васильева
To Syndycate, который трусливо ограничил возможность отвечать на комментарии.
Победа Валиевой в голосовалке в ВК объясняется не тем, что там нельзя накрутить, а тем, что она одна в своих соцсетях просила голосовать за нее. Та же Щербакова такого не делала. Трусова просила голосовать за Кондратюка, который и победил в итоге. По Загитовой не знаю, не слежу за ней, но вроде тоже не просила.
+6
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Екатерина Ивановская
Ахаха, ору🤣🤣🤣
Как, оказывается, много фанатов у Алиночки и феечки :) А где они все 18 марта были? :)
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мистер бин
Ответ Максим Медов
Про какие накрутки говорите?! У девчонок есть группы в ВК и т.д. Там всем участникам сообщают, что нужно проголосовать. И у кого группы активнее и масштабнее, тот и побеждает. Нет никаких накруток. Мне самому пришло сообщение , что нужно проголосовать и я тут же проголосовал.
Это тоже накрутка
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На Пекин
Нет покоя нам, Алининым болельщикам, пойти на бокс записаться что ли))
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Фарида Гилязова
Можно по разному относиться к Алине Загитовой , но не видеть что она бесспорно оооочень красивая девушка невозможно! Рядом с Алиной блекнут все, с этим ничего не поделаешь !
+12
-3
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Таня Вершинина
Ответ KMR
Явно же ботня
как и у Щербаковой
+1
-1
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Anna Kovaleva
Ответ Радик Рахимов
Кто мешал другим накрутить?!
Здравый смысл.
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мистер бин
Ясно понятно. В таких голосовалках только ботофермы побеждают.
+1
-1
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Пользователь Гугла
вообще спорт24, вотчина Матуа, уже несколько лет пишет только негатив об Алине, никогда нечего хорошего, мы уже привыкли и не обращаем внимания на их вбросы
+12
-2
+10
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