100 тысяч раз за 5 часов проголосовали за Загитову в голосовании на самую красивую спортсменку. Конкурс длился 2 недели, всего она набрала 338 тысяч (Sport 24)

100 000 голосов за 5 часов получила в один из дней голосования на звание самой красивой спортсменки России.

Об этом сообщает Sport 24, который следил ходом голосования на сайте РИА Новости.

Голосование продолжалось две недели, всего Загитова набрала 338 521 голос. Второе место заняла (301 803 голоса)

Загитова победила в голосовании на звание самой красивой спортсменки России по версии «Р-Спорта»