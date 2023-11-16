Авербух о «Ледниковом периоде»: «Принято решение взять паузу, очень надеюсь, что через какое-то время вернемся обратно»

Авербух заявил, что проект Первого канала «Ледниковый период» находится на паузе.

«Проект «Ледниковый период» – проект Первого Канала. Безусловно, решение о продолжение съемок принимает руководство канала.

На данный момент принято решение взять паузу, очень надеюсь, что через какое-то время вернемся обратно.

Но нужно отдать должное, что «Ледниковый период» был на протяжении 16 лет, это очень большой срок, за это время выросло очень много поколений», – сказал Илья Авербух.