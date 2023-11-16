Авербух о «Ледниковом периоде»: «Принято решение взять паузу, очень надеюсь, что через какое-то время вернемся обратно»

Теги Илья Авербух телевидение Первый канал ТАСС Ледниковый период Фигурное катание

Авербух заявил, что проект Первого канала «Ледниковый период» находится на паузе.

«Проект «Ледниковый период» – проект Первого Канала. Безусловно, решение о продолжение съемок принимает руководство канала.

На данный момент принято решение взять паузу, очень надеюсь, что через какое-то время вернемся обратно.

Но нужно отдать должное, что «Ледниковый период» был на протяжении 16 лет, это очень большой срок, за это время выросло очень много поколений», – сказал Илья Авербух. 

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6 комментариев

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imaxim
Закрыть нафиг эти покатушки. Устарели
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Olga.t
Очень надеюсь, что проект закрыт окончательно и бесповоротно!
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grey9610212
и я надеюсь , что нет... понятно , что Вы ждёте новые "девственные" силы...Валиева, Акатьева, Муравьёва, Самоделкина....но, поспрашивайте дома, по постановочный кризис у режиссёров....когда даже....наплевать на всё , ради гранта
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Девочка с севера
Славатехоспати!!!
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Tatiana Klm
Проект изжил себя, надо уметь вовремя остановиться.
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Виктория Обер
У вас все по четверть века. Так что еще вроде время есть. Хорошо, что я, вашего ледникогогого вообще не смотрела. Только вот здесь без конца слышу. Фильм американский, правда, тоже не смотрела.
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