Илья Авербух: «Щербакова потрясающе смотрится в камере, импровизирует, у нее хорошо поставлена речь, очень эрудированная. Рад, что она развивается в этом направлении»
Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова будет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале.
«Аня блестяще себя проявила в проекте «Ледниковый период», поэтому очень рад за нее. Она потрясающе смотрится в камере, импровизирует, у нее хорошо поставлена речь, очень эрудированная. Рад, что она развивается в этом направлении.
Вообще мне приятно, что пошла такая волна новых медийных ведущих, потому что это по сути было инициировано мной через проект «Ледниковый период».
Такие фигуристы как Ягудин, Алина Загитова, Аня Щербакова, когда-то Ирина Слуцкая все пробовали себя в роли ведущих. У кого-то пошла карьера в этом направлении, а кто-то ушел в другую сферу. То, что фигуристы становятся ведущими — это хорошо для всех», – сказал Авербух.
Щербакова станет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале вместе с Гузеевой, Пельшем, Авериным и Галыгиным
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