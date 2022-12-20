Илья Авербух: «Щербакова потрясающе смотрится в камере, импровизирует, у нее хорошо поставлена речь, очень эрудированная. Рад, что она развивается в этом направлении»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка будет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале.

«Аня блестяще себя проявила в проекте «Ледниковый период», поэтому очень рад за нее. Она потрясающе смотрится в камере, импровизирует, у нее хорошо поставлена речь, очень эрудированная. Рад, что она развивается в этом направлении.

Вообще мне приятно, что пошла такая волна новых медийных ведущих, потому что это по сути было инициировано мной через проект « ».

Такие фигуристы как , , Аня Щербакова, когда-то все пробовали себя в роли ведущих. У кого-то пошла карьера в этом направлении, а кто-то ушел в другую сферу. То, что фигуристы становятся ведущими — это хорошо для всех», – сказал Авербух.

Щербакова станет ведущей шоу «Новогодняя ночь» на Первом канале вместе с Гузеевой, Пельшем, Авериным и Галыгиным