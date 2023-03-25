Авербух о Смолове в «Ледниковом периоде»: «У нас катались Сычев, Нигматуллин, ничего экстраординарного в этом нет. Пока нет предпосылок, что сезон будет»

оценил желание футболиста поучаствовать в «Ледниковом периоде».

Ранее форвард « » сказал: « » – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности».

«Пусть говорит. У нас в «Ледниковом периоде» катались футболисты. Дима Сычев был блестящий! Нигматуллин Руслан катался – тоже был хорош. Ничего такого экстраординарного в этом нет.

Пока нет никаких предпосылок, что сезон «Ледникового периода» еще будет», – сказал серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер.