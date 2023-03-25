Авербух о Смолове в «Ледниковом периоде»: «У нас катались Сычев, Нигматуллин, ничего экстраординарного в этом нет. Пока нет предпосылок, что сезон будет»

Теги Федор Смолов Дмитрий Сычев премьер-лига Россия Илья Авербух телевидение Динамо Москва Руслан Нигматуллин Первый канал Чемпионат.com Ледниковый период Футбол

Илья Авербух оценил желание футболиста Федора Смолова поучаствовать в «Ледниковом периоде».

Ранее форвард «Динамо» сказал: «Ледниковый период» – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности».

«Пусть говорит. У нас в «Ледниковом периоде» катались футболисты. Дима Сычев был блестящий! Нигматуллин Руслан катался – тоже был хорош. Ничего такого экстраординарного в этом нет.

Пока нет никаких предпосылок, что сезон «Ледникового периода» еще будет», – сказал серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер.

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15 комментариев

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Olga.t
Ответ Toba Door
Я не против лп, я против мумий в жюри и Авербуха, как же он надоел, уберите Авербуха и компашку, пригласите молодых хореграфов, дайте им дорогу, старые уйдите на покой, вы и так не плохо нажились
Кто уберёт Авербуха, это его проект.
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Мукунку хороший
Ответ Зизуха
Поставьте Слуцкого на коньки
Причем на 4 конька: 2 на ноги и 2 на руки)))
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Toba Door
Я не против лп, я против мумий в жюри и Авербуха, как же он надоел, уберите Авербуха и компашку, пригласите молодых хореграфов, дайте им дорогу, старые уйдите на покой, вы и так не плохо нажились
+2
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Olga.t
Надеюсь, что проект ЛП уже не возродится. Нафталином пропАх уже.
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Галина Александрова
Ответ КакойТыНафигТанкист
Каждый год одно и тоже говорит. А как сентябрь начинается, так «здравствуйте, Илюша Авербух».
Да да, в сентябре, когда половина проекта уже отснята, Илья говорит, что вот только решился вопрос)))
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небрат
Да Смолов пошутил, посмотрите первоисточник
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private dancer
И слава богу !
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maripous
Мне больше понравился последний шоу турнир- соревнование шоу спортсменов. Он, на мой взгляд, поинтереснее Ледникового периода. Да и ЛП надоел уже за столько лет.
Но, учитывая, что нет ясности со следующим сезоном. И, возможно, что и в следующем сезоне наши спортсмены не поедут заграницу, то нужно будет организовывать в России несколько шоу. И на этот случай сойдёт ещё один ЛП.
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or.om
Я буду очень рада, если ледникового больше не будет, ибо сколько можно?
+10
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Fellina
Врет, не краснея)
+1
-3
-2
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КакойТыНафигТанкист
Каждый год одно и тоже говорит. А как сентябрь начинается, так «здравствуйте, Илюша Авербух».
+4
-2
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Denkaaaa
ой,ну Авер как всегда преувеличивает.прям таки не будет?
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Ольга Васильева
Не будет Ледникового? И Арзамасова войдёт в историю как последний победитель!
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Добрый Ретроград
Ответ Зизуха
Поставьте Слуцкого на коньки
Как Винни-Пух на коньках будет)
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Зизуха
Поставьте Слуцкого на коньки
+6
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