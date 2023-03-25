Авербух о Смолове в «Ледниковом периоде»: «У нас катались Сычев, Нигматуллин, ничего экстраординарного в этом нет. Пока нет предпосылок, что сезон будет»
Илья Авербух оценил желание футболиста Федора Смолова поучаствовать в «Ледниковом периоде».
Ранее форвард «Динамо» сказал: «Ледниковый период» – то, чего я еще не делал, но хотел бы с точки зрения медийности».
«Пусть говорит. У нас в «Ледниковом периоде» катались футболисты. Дима Сычев был блестящий! Нигматуллин Руслан катался – тоже был хорош. Ничего такого экстраординарного в этом нет.
Пока нет никаких предпосылок, что сезон «Ледникового периода» еще будет», – сказал серебряный призер Олимпийских игр, хореограф, тренер и продюсер.
Но, учитывая, что нет ясности со следующим сезоном. И, возможно, что и в следующем сезоне наши спортсмены не поедут заграницу, то нужно будет организовывать в России несколько шоу. И на этот случай сойдёт ещё один ЛП.