Авербух о «Ледниковом периоде»: «Проект не первый раз ставят на паузу. Сейчас в России множество внутренних соревнований, важнее показывать эти турниры»
Илья Авербух высказался о будущем телепроекта «Ледниковый период».
«У «Ледникового периода» и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания.
Сейчас в России проходит множество внутренних соревнований (этапы Гран-при России, чемпионат страны, турнир по прыжкам, соревнования по шоу-программам). Важнее показывать эти турниры, чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей.
Когда несправедливое отстранение наших фигуристов от международных турниров закончится, возможно, «Ледниковый период» снова вернется, но в любом случае все решения принимаются руководством Первого канала и Константином Эрнстом лично.
Если поступит предложение возобновить этот проект, мы с радостью его примем», – сказал хореограф и продюсер.
А еще лучше возродить Ледниковый Дети. Столько талантов из этого проекта сейчас звездят на соревнованиях. Интересно следить за ними, зная их еще совсем малышами.
Так же интересный проект был "Болеро", где наши мужчины фигуристы танцевали на сцене с балеринами.
Хорошо бы разделить трансляции между каналами, отдать Матчу, что нибудь.
Надеюсь, что показывать будут Больше.
Да, если что, я не против шоу. Кому нравится должен иметь возможность их смотреть, а спортсмены зарабатывать.