Авербух о «Ледниковом периоде»: «Проект не первый раз ставят на паузу. Сейчас в России множество внутренних соревнований, важнее показывать эти турниры»

Илья Авербух высказался о будущем телепроекта «Ледниковый период».

«У «Ледникового периода» и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания.

Сейчас в России проходит множество внутренних соревнований (этапы Гран-при России, чемпионат страны, турнир по прыжкам, соревнования по шоу-программам). Важнее показывать эти турниры, чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей.

Когда несправедливое отстранение наших фигуристов от международных турниров закончится, возможно, « » снова вернется, но в любом случае все решения принимаются руководством Первого канала и Константином Эрнстом лично.

Если поступит предложение возобновить этот проект, мы с радостью его примем», – сказал хореограф и продюсер.