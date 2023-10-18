Авербух о «Ледниковом периоде»: «Проект не первый раз ставят на паузу. Сейчас в России множество внутренних соревнований, важнее показывать эти турниры»

Теги Илья Авербух телевидение сборная России Первый канал Ледниковый период Фигурное катание

Илья Авербух высказался о будущем телепроекта «Ледниковый период».

«У «Ледникового периода» и его производных прошло 16 потрясающих сезонов, за что большое спасибо Константину Эрнсту. За всю историю проекта это не первый раз, когда его ставят на паузу, поскольку он требует много сил и внимания.

Сейчас в России проходит множество внутренних соревнований (этапы Гран-при России, чемпионат страны, турнир по прыжкам, соревнования по шоу-программам). Важнее показывать эти турниры, чтобы каждый этап Гран-при становился настоящим событием для зрителей.

Когда несправедливое отстранение наших фигуристов от международных турниров закончится, возможно, «Ледниковый период» снова вернется, но в любом случае все решения принимаются руководством Первого канала и Константином Эрнстом лично.

Если поступит предложение возобновить этот проект, мы с радостью его примем», – сказал хореограф и продюсер. 

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15 комментариев

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Olga.t
Надеюсь, что ЛП не на паузе, а просто закрыт навсегда. Всё когда-то должно заканчиваться.
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Утренняя Аврора
Я бы еще закрыла Малахова, След, и всякие Давай поженимся. Ниже плинтуса все.
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Ритт
В Леднике много отличных номеров было. А кто там выиграл уже никто внимания не обращает. Я люблю Ледниковый за постановки. Вот обильную болтовню ведущих и особенно жюри надо убирать.
А еще лучше возродить Ледниковый Дети. Столько талантов из этого проекта сейчас звездят на соревнованиях. Интересно следить за ними, зная их еще совсем малышами.
Так же интересный проект был "Болеро", где наши мужчины фигуристы танцевали на сцене с балеринами.
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Роман Волков
А будет Первый Канал показывать Фигурку вместо Ледникового периода?
Хорошо бы разделить трансляции между каналами, отдать Матчу, что нибудь.
Надеюсь, что показывать будут Больше.
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olvl
Болельщики тоже имеют право голоса). Пусть высказываются. Я, например, смотрю и люблю только соревнования. Хотя, и там, и там ФК, шоу почему-то редко смотрю. Даже показательные выступления редко и не все, а те, по каким много восторгов.
Да, если что, я не против шоу. Кому нравится должен иметь возможность их смотреть, а спортсмены зарабатывать.
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ретроградный меркурий
Был отличный проект Ледниковый период.дети, я его в свое время с удовольствием смотрел и открыл для себя много новых имен, которые потом стали известны болельщикам - Румак-Гончарова, Двоеглазову, Зинину, Берестовскую, Лукина, Белявского... вот его имело смысл продолжать, там был высокий соревновательный уровень, накал, драйв, а ЛП - это нафталин, он давным-давно себя изжил. Все чемпионы, кто мог, уже откатались в нем чуть ли не десяток сезонов, даже, прости господи, Башаров несколько раз там откатался, хотя ему не ЛП, а 500 часов общественных работ уборки женских санузлов куда актуальнее. Про оценки вообще молчу - то, как показательно топили Волосожар-Чепурченко и еще несколько пар с шикарными прокатами, у любого отобьет желания болеть за кого-либо и вообще смотреть этот цирк.
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olvl
Ответ Роман Волков
А будет Первый Канал показывать Фигурку вместо Ледникового периода? Хорошо бы разделить трансляции между каналами, отдать Матчу, что нибудь. Надеюсь, что показывать будут Больше.
Да, нормальных трансляций и побольше очень хочется. Но, кажется, это несбыточная мечта.
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Утренняя Аврора
Хорошо, что Авербух это понимает. Лучше уж тот же прыжковый турнир 2 раза посмотреть Как то его улучшить. Например, сделать мини программы с музыкой, костюмами, И конечно, прыжками.
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Olgacher
Если честно, этот межлусобойчик уже порядком надоел. Ну или формат нужно обновлять радикально..
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Katerina Sunny
ЛП уже давно пора похоронить и придумать что-то новое.
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БезызбежноНаКрасный
А ведь всё просто - после того, как Илюша подарил жене, которая с трудом катается, победу в прошлом году - рекламодатели просто не стали покупать блоки на этот сезон. Поэтому ЛП и закрыли.
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Утренняя Аврора
Ответ olvl
Болельщики тоже имеют право голоса). Пусть высказываются. Я, например, смотрю и люблю только соревнования. Хотя, и там, и там ФК, шоу почему-то редко смотрю. Даже показательные выступления редко и не все, а те, по каким много восторгов. Да, если что, я не против шоу. Кому нравится должен иметь возможность их смотреть, а спортсмены зарабатывать.
У нас этих шоу пруд пруди. Кроме ЛП.
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olvl
Ответ Утренняя Аврора
У нас этих шоу пруд пруди. Кроме ЛП.
Значит, они востребованы, наверно. Я не в курсе количества шоу у нас).
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