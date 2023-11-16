Федерация фигурного катания России (ФФКР) возьмет на контроль ситуацию с условиями проживания фигуристов в Самаре, где с 15 по 19 ноября проходит Гран-при России.

Ранее в социальных сетях появились видео и фотографии, где участники юниорских стартов жаловались на условия в одном из самарских отелей. На фотографиях были заметны мусор и грязь в комнатах, а также тараканы.

«Безусловно, постараемся взять это на контроль. Необходимо отметить, что командирование юниоров осуществляется за счет командировочных организаций, в том числе и проживание. Жить они могут там, где захотят и смогут оплатить. Они могли бы не заселяться в этот отель», - сказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.