ФФКР возьмет на контроль ситуацию с условиями проживания фигуристов в Самаре

Теги ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Федерация фигурного катания России (ФФКР) возьмет на контроль ситуацию с условиями проживания фигуристов в Самаре, где с 15 по 19 ноября проходит Гран-при России.

Ранее в социальных сетях появились видео и фотографии, где участники юниорских стартов жаловались на условия в одном из самарских отелей. На фотографиях были заметны мусор и грязь в комнатах, а также тараканы.

«Безусловно, постараемся взять это на контроль. Необходимо отметить, что командирование юниоров осуществляется за счет командировочных организаций, в том числе и проживание. Жить они могут там, где захотят и смогут оплатить. Они могли бы не заселяться в этот отель», - сказал генеральный директор ФФКР Александр Коган.

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12 комментариев

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Anna
Коган и Ко могли бы тоже заселиться в этот отель, но почему-то выбрали 5 звёзд🤷‍♀️
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pas33pas
Интересно, как сочетаются "взять на контроль" и "жить они могут там, где захотят". Контроль всегда означает запреты. Если контроль не включает финансирования, то это может быть реализовано например так: не допускать до соревнований тех, чья региональная федерация не оплатит дорогую статусную гостишку. Регионалы с радостью переложат транспортные издержки и проживание на мам, равно как и работу по согласованию статуса гостишки с федералами.
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Тайга86
Вообще всё, что показывали, это конечно не дорого-богато как в некоторых 5-звездочных, но вполне себе приемлемо, скажем так. Жить можно, тем более, они туда не развлекаться приехали, а в основном на льду работать. Но, простите, тараканы и антисанитария - это трэш для любого отеля, даже без звезд. За такое вообще нужно закрывать, штрафовать и запрещать оказывать услуги пока всё не приведут в порядок.
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vanessa2021
Пишут, что взрослые фигуристы, представители федры, судьи заехали в прекрасный 5* отель. Это юниоров поселили в совковую гостиницу
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pas33pas
Ответ Anna
Коган и Ко могли бы тоже заселиться в этот отель, но почему-то выбрали 5 звёзд🤷‍♀️
Проживание судей оплачивало ФФКР. Проживание спортсменов оплачивал каждый регион в меру своего регионального богатства. Коган не финансирует проживание спортсменов, но он обещает взять на контроль. Видимо скажет "я вам запрещаю жить бедно", а кто будет жить бедно - тем ГОЕ и компоненты порежет, денег-то он не предлагает.
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Lilia Sadykova
Знаете, вот те, кто оправдывает Федру и набрасывают на фигуристов типа " с жиру бесятся". Представьте ситуацию: вы поехали в командировку с начальником, проживание оплачивает компания. И вот ваш начальник взял себе люкс, а вас поселил в зачуханный отел с обшарпанным полом в стиле " совок". А остальные деньги от аренды вашего номера, начальник забрал себе в карман, отчитались типа номер у вас был нормальный. Вам бы понравилось? В федре большие деньги крутятся, могли бы и на приличные номера раскршелиться ( не люкс конечно, но без обдертых полов)
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tanya_1111
Ну теоретически они и платья могут заказывать где захотят, а шьет всем Рябенко, и программы ставить у кого захотят, а ставит всем Глейх. Видимо и с гостиницами так же.
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Aelinn
Тараканов возьмите на контроль.
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Katerina Sunny
Нормальная такая организация. Как будто юниоры никак не относятся к ФФКР. Один город может быть случайностью, но это похоже уже на систему.
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Маргарита В Сафронова
Вот это правильно. Ребята показывают высокий уровень и должны жить в соответствующих условиях. Праздник должен быть не только у зрителей.
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Александр Шульгин
Неужели Коган и члены федерации поменяются местами в гостинице с фигуристами
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