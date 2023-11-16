ФФКР подтвердила, что чемпионат России по прыжкам пройдет на «ЦСКА Арене»

Теги ФФКР Александр Коган Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган. Изначально планировалось, что соревнования пройдут 1-4 декабря 2023 года в Санк-Петербурге, но были перенесены на 19-22 января 2024-го в Москву.

– В связи с чем чемпионат России по прыжкам был перенесен из Санкт‑Петербурга в Москву?

– Ничего не произошло, ничего не мешало. Это наше решение, чтобы наиболее правильно построить процесс подготовки спортсменов.

– Где пройдут соревнования?

– На «ЦСКА Арене». Это уже определено.

– Есть понимание, когда билеты поступят в продажу?

– Думаю, билеты поступят в продажу после первой недели декабря.

– Ожидаете, что будет полный аншлаг?

– Конечно, – сказал Коган.

1 комментарий

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MyCA
Паша Воля окей посмотрим
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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