ФФКР подтвердила, что чемпионат России по прыжкам пройдет на «ЦСКА Арене»
Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.
Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган. Изначально планировалось, что соревнования пройдут 1-4 декабря 2023 года в Санк-Петербурге, но были перенесены на 19-22 января 2024-го в Москву.
– В связи с чем чемпионат России по прыжкам был перенесен из Санкт‑Петербурга в Москву?
– Ничего не произошло, ничего не мешало. Это наше решение, чтобы наиболее правильно построить процесс подготовки спортсменов.
– Где пройдут соревнования?
– На «ЦСКА Арене». Это уже определено.
– Есть понимание, когда билеты поступят в продажу?
– Думаю, билеты поступят в продажу после первой недели декабря.
– Ожидаете, что будет полный аншлаг?
– Конечно, – сказал Коган.
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