ФФКР подтвердила, что чемпионат России по прыжкам пройдет на «ЦСКА Арене»

Чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган. Изначально планировалось, что соревнования пройдут 1-4 декабря 2023 года в Санк-Петербурге, но были перенесены на 19-22 января 2024-го в Москву.

– В связи с чем чемпионат России по прыжкам был перенесен из Санкт‑Петербурга в Москву?

– Ничего не произошло, ничего не мешало. Это наше решение, чтобы наиболее правильно построить процесс подготовки спортсменов.

– Где пройдут соревнования?

– На «ЦСКА Арене». Это уже определено.

– Есть понимание, когда билеты поступят в продажу?

– Думаю, билеты поступят в продажу после первой недели декабря.

– Ожидаете, что будет полный аншлаг?

– Конечно, – сказал Коган.