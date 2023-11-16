Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Автушенко, Белявский, Лукин, Ноздреватых, Лихачев выйдут на лед с короткими программами
16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре фигуристы представят короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 19:15 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Максим Автушенко
2. Георгий Лихачев
3. Кирилл Ноздреватых
4. Борис Татаров
5. Вячеслав Касьяненко
Вторая разминка
6. Герман Ленков
7. Тимофей Денисов
8. Марк Лукин
9. Максим Белявский
10. Никита Малютин
11. Михаил Клепацкий
Третья разминка
12. Александр Семков
13. Константин Сафонов
14. Дмитрий Родионов
15. Платон Каблуков
16. Арсений Словягин
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
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