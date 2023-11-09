Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Лазарев, Колесников, Воронов, Пузин покажут короткие программы

Теги сборная России результаты мужское катание Николай Колесников Арсений Федотов Лев Лазарев Макар Пузин Серия Гран-при России Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Тимофей Шелковников Кирилл Арбузов Идель Георгий Лихачев Глеб Ковтун Роман Попов Владислав Левичев Эдуард Камоев Платон Каблуков Дмитрий Железняк Фигурное катание

9 ноября юноши выступят с короткими программами на Гран-при России среди юниоров.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 20.25 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Дмитрий Железняк

2. Арсений Федотов

3. Кирилл Арбузов

4. Роман Попов

5. Платон Каблуков

6. Вадим Воронов

Вторая разминка

7. Георгий Лихачев

8. Мирон Тимофеев

9. Глеб Ковтун

10. Лев Лазарев

11. Макар Пузин

12. Эдуард Камоев

Третья разминка

13. Николай Колесников

14. Михаил Тихонов

15. Владислав Левичев

16. Иван Рамзенков

17. Тимофей Шелковников

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6 комментариев

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Адриана
Очень хочется уже увидеть Арсения, всем мальчишкам удачи и гладкого льда.
+3
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nina1212
Начало пол девятого вечером? А закончат ночью?
+2
0
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Беглый*
За Арсения Федотова! За сильнейшего юниора на планете!
+4
-2
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Самая цитируемая и вообще недура
Ура, дождались, утомила эта рекламная пауза в 1.5 недели с оттенками мамыкостылевой.
Заруба будет 🔥 за Арсения и Льва! Пусть получится красивый бой
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ nina1212
Начало пол девятого вечером? А закончат ночью?
Арсению повезло со жребием, обалдеть тайминг у парней. В ночь же тяжело.
+1
0
+1
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Kontiolahti
Что у организаторов с головой, устроили досрочный чемпионат России среди мальчиков.. Особенно одиозно на фоне одного из этапов, где главной звездой был некто К. Кропылев (при всем уважении), а двух других призеров я и не вспомню
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