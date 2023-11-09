Гран-при России. «Идель». КМС. Федотов, Лазарев, Колесников, Воронов, Пузин покажут короткие программы
9 ноября юноши выступят с короткими программами на Гран-при России среди юниоров.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Юноши, КМС
Произвольная программа
Начало – 20.25 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Дмитрий Железняк
3. Кирилл Арбузов
4. Роман Попов
5. Платон Каблуков
6. Вадим Воронов
Вторая разминка
7. Георгий Лихачев
8. Мирон Тимофеев
9. Глеб Ковтун
10. Лев Лазарев
11. Макар Пузин
12. Эдуард Камоев
Третья разминка
14. Михаил Тихонов
15. Владислав Левичев
16. Иван Рамзенков
17. Тимофей Шелковников
Заруба будет 🔥 за Арсения и Льва! Пусть получится красивый бой