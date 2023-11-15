Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Двоеглазова, Трофимова, Понтелеенко, Мазур, Плескачева выступят с короткими программами
16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре фигуристки покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
Самара
Девушки, КМС
Короткая программа
Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
3. Мария Мазур
4. Василиса Абакумова
5. Мария Котова
Вторая разминка
7. Мария Красноженова
8. Виктория Яхонтова
9. Екатерина Ципухина
10. Кира Трофимова
11. Олеся Пермякова
Третья разминка
12. Екатерина Благодатская
13. Ульяна Васильева
14. Айсель Зацарная
15. Алиса Юрова
16. Полина Тимошенко
17. Лидия Плескачева
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
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