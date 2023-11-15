Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Двоеглазова, Трофимова, Понтелеенко, Мазур, Плескачева выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Алиса Двоеглазова Ульяна Васильева Надежда Понтелеенко Мария Мазур Серия Гран-при России Лидия Плескачева Алиса Юрова Виктория Яхонтова Кира Трофимова Екатерина Кольцова Волжский пируэт Василиса Абакумова Екатерина Ципухина Мария Красноженова Мария Котова Олеся Пермякова Айсель Зацарная Фигурное катание

16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре фигуристки покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 16:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Екатерина Кольцова

2. Алиса Двоеглазова

3. Мария Мазур

4. Василиса Абакумова

5. Мария Котова

Вторая разминка

6. Надежда Понтелеенко

7. Мария Красноженова

8. Виктория Яхонтова

9. Екатерина Ципухина

10. Кира Трофимова

11. Олеся Пермякова

Третья разминка

12. Екатерина Благодатская

13. Ульяна Васильева

14. Айсель Зацарная

15. Алиса Юрова

16. Полина Тимошенко

17. Лидия Плескачева

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самая цитируемая и вообще недура
Алисик, удачи, пусть все получится!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Пожелаю Кире отобраться на КПК, удачи, красотка ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Удачи Кире Трофимовой!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любитель_ФК
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Алисик, удачи, пусть все получится!
А что у нее должно получиться? Ее главная задача сейчас войти в шестерку и попасть на первенство России. Первый свой этап была шестой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий