Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка лидирует после короткой программы, Лебедева – 2-я, Понтелеенко – 3-я

Теги сборная России результаты женское катание Надежда Понтелеенко Мария Артемова Серия Гран-при России Варвара Кравчина Алиса Полякова Милана Лебедева София Дзепка Мария Шаталова Анастасия Шигина Екатерина Кольцова София Ермолова Красноярье Ярослава Иванова Мирослава Морозова Мария Котова Екатерина Милютина Александра Баскова Залина Капачева Олеся Пермякова Айсель Зацарная Фигурное катание

София Дзепка выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Красноярске.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

3-й этап

«Красноярье»

Красноярск

Девушки, КМС

Короткая программа

1. София Дзепка – 70,30

2. Милана Лебедева – 67,51

3. Надежда Понтелеенко – 66,64

4. София Ермолова – 64,28

5. Варвара Кравчина – 63,57

6. Олеся Пермякова – 62,11

7. Айсель Зацарная – 60,14

8. Мария Шаталова – 59,71

9. Мария Котова – 58,51

10. Анастасия Шигина – 57,70

11. Екатерина Кольцова – 53,62

12. Мария Артемова – 52,17

13. Екатерина Милютина – 51,78

14. Алиса Полякова – 48,72

15. Залина Капачева – 47,43

16. Мирослава Морозова – 45,73

17. Александра Баскова – 44,84

18. Ярослава Иванова – 41,24

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192 комментария

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Ягун Ягунини
Вопрос, почему Полякова, провалившаяся на ПМ (14 место), получила этап, а призер ПМ Андреева и Лукашова, занявшая там 5 место, до сих пор этапа не получили?
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Мурманчанин37
Ответ floret
Алиса с одинарным акселем и каскадом 3/2. Плющенко надо лучше тренировать своих.
«Добрый день. Справедливо будет указать, что под руководством Евгения Викторовича я не тренировалась. Занималась в Ангелах Плющенко у других тренеров. Спасибо». (с) Алиса Полякова
+22
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Любитель_ФК
Этап получился пустой, еще не выступали очень много сильных фигуристок, порядка восьми человек. Гордеева, Андреева, Лукашова, Петрова, Спасская, Хуснутдинова, Моногарова, Черенева и если учесть , что уже со следующего этапа в Казани, начнут вторую попытку сильнейшие из первых , теперь уже прошедших трех этапов, то получается в Казани, Самаре и Москве, будет скопление всех сильнейших и каждый этап будет перенасыщен.
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Masha petrova
Похоже у нас появилась новая Агнета Латушкина, которая сама себя тренирует, причем весьма неплохо, так держать Айсель!
+15
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Sveta Arhipova
Понравилась София Дзепка, очень красиво смотрится на льду. И сам прокат, и платье, и причёска - всё понравилось. Даже падение на финальной позе не испортило впечатление
+15
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Ягун Ягунини
Ответ floret
Алиса с одинарным акселем и каскадом 3/2. Плющенко надо лучше тренировать своих.
Ему некогда, у него шоу. К тому же давно известно, что если кто плохо откатал, то Плющенко его не тренировал, только мимо проходил. А вот если кто нормально, то это его заслуга.
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Аврора кубик
Столько хороших отзывов про Айсель, нужно обязательно посмотреть)))
+14
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Svetmel
Айсель, молодец! Красивую точку поставила в сегодняшних соревнованиях. Имя красивое - Айсель
+15
-1
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Olga Krayz
Удачных прокатов всем девочкам!
+13
-1
+12
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Sveta Arhipova
Они ещё такие малышки) Удачи маленьким котикам🍀
+12
0
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Храбрая виолончелистка
За славного Понтелеймончика персонально)
+13
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Мурманчанин37
Полякову Яна без ужина оставит с таким прокатом((
+13
-2
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Док Аксель
Хорошие девчонки в группе у Моисеевой. Вслед за Софией Дзепкой и Милана Лебедева удачно откатала КП. Молодец !
+11
0
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floret
Алиса с одинарным акселем и каскадом 3/2. Плющенко надо лучше тренировать своих.
+12
-1
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Pennywise
Ответ floret
На месте Понтелеенко по справедливости должна быть Айсель Зацарная.
Тут половина должна быть на месте Понтелеенко.
+12
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Мурманчанин37
Не понял таких баллов, если честно. Многовато для такого проката Нади
P.S. Опять хрустальных грибуют))
+13
-3
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Ягун Ягунини
Соня Дзепка красота красивая! Вот кому за компы восьмёрки девятки надо ставить
+11
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Док Аксель
Очень хорошее выступление у Софии Дзепки. Красивые, высокие прыжки, вращения. В финальной позиции слишком резко прогнулась назад и упала, к сожалению.
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наталья Головченко
Ответ 22somebody22
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Это другая Лебедева. Прежде, чем писать осведомились бы!!!
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Ягун Ягунини
Хороша Лебедева, но Дзепка больше понравилось, на её фоне Милана как то суетливо выглядела.
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Aleksandr Peshkov
мне оч.понра скольжение Айсель Зацарной. И лэндит в прыгах как кошка - оч. мягко. Пожалуй лучшее скольжение в этой КП. Удивительно - девочка, кажется, сама себя тренирует...
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Ягун Ягунини
Ответ unknownman
Полно этапов еще, выступят все, не переживайте. Может кое-кто не хочет лететь в Сибирь просто?
Да не полно, а всего три этапа осталось. И в эти три этапа нужно уложить по два этапа Андреевой, Лукашовой, Петровой, Хуснутдиновой, Моногаровой, по одному этапу Базылюк, Приневой, Трофимовой, Юровой, Морозовой, Двоеглазовой, Титовой, Дзепки, Лебедевой... Т.е., как минимум на одном из этапов будет рубка, и конкуренция на последних этапах будет гораздо сильнее чем на первых. Надо было равномернее распределять.
По поводу хочет не хочет лететь в Сибирь, Андреева к примеру, хотела лететь в Красноярск, но вызов на турнир ей не пришёл. Как я понимаю, от Москвы этапы распределяет Московская федра.
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Pennywise
После двух разминок на первом месте шикарная Дзепка. На втором месте скоростная Лебедева. На третьем - грибы.
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Rina
Девочкам удачи и гладкого льда!
+10
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olvl
Ответ floret
На месте Понтелеенко по справедливости должна быть Айсель Зацарная.
Айсель меня удивила. Хорошо, что не выключила, спешила, но досмотрела. Для меня открытие.
+8
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