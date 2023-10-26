Гран-при России. «Красноярье». КМС. Дзепка лидирует после короткой программы, Лебедева – 2-я, Понтелеенко – 3-я
София Дзепка выиграла короткую программу на юниорском Гран-при в Красноярске.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
3-й этап
«Красноярье»
Красноярск
Девушки, КМС
Короткая программа
1. София Дзепка – 70,30
2. Милана Лебедева – 67,51
3. Надежда Понтелеенко – 66,64
4. София Ермолова – 64,28
5. Варвара Кравчина – 63,57
6. Олеся Пермякова – 62,11
7. Айсель Зацарная – 60,14
8. Мария Шаталова – 59,71
9. Мария Котова – 58,51
10. Анастасия Шигина – 57,70
11. Екатерина Кольцова – 53,62
12. Мария Артемова – 52,17
13. Екатерина Милютина – 51,78
14. Алиса Полякова – 48,72
15. Залина Капачева – 47,43
16. Мирослава Морозова – 45,73
17. Александра Баскова – 44,84
18. Ярослава Иванова – 41,24
P.S. Опять хрустальных грибуют))
По поводу хочет не хочет лететь в Сибирь, Андреева к примеру, хотела лететь в Красноярск, но вызов на турнир ей не пришёл. Как я понимаю, от Москвы этапы распределяет Московская федра.