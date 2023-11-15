Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Черемных и Бутенко, Щербинина и Петров, Медведева и Астахов покажут произвольные программы

Теги сборная России результаты пары Мария Симонова Павел Астахов Варвара Черемных Даниил Бутенко Серия Гран-при России Анастасия Егорова Родион Маринский Таисия Щербинина Анна Кожевникова Анна Москалева София Хисамутдинова Лев Цеханович Волжский пируэт Мартин Бреславский София Касинс Артем Петров Артем Родзянов Роман Черненко Александр Брегей Варвара Медведева Фигурное катание

16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре разыграют медали в парном катании.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Симонова – Мартин Бреславский

2. Анна Кожевникова – Роман Черненко

3. София Диана Касинс – Александр Брегей

Вторая разминка

4. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

5. Анастасия Егорова – Родион Маринский

6. Анна Москалева – Артем Родзянов

Третья разминка

7. Варвара Медведева – Павел Астахов

8. Таисия Щербинина – Артем Петров

9. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Положение после короткой программы

1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 65,99

2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,25

3. Варвара Медведева – Павел Астахов – 63,31

4. Анна Москалева – Артем Родзянов – 60,40

5. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,76

6. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 54,99

7. София Диана Касинс – Александр Брегей – 52,81

8. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 52,43

9. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 51,98

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин

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