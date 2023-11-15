Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Черемных и Бутенко, Щербинина и Петров, Медведева и Астахов покажут произвольные программы
16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре разыграют медали в парном катании.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Мария Симонова – Мартин Бреславский
2. Анна Кожевникова – Роман Черненко
3. София Диана Касинс – Александр Брегей
Вторая разминка
4. София Хисамутдинова – Лев Цеханович
5. Анастасия Егорова – Родион Маринский
6. Анна Москалева – Артем Родзянов
Третья разминка
7. Варвара Медведева – Павел Астахов
8. Таисия Щербинина – Артем Петров
9. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Положение после короткой программы
1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 65,99
2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,25
3. Варвара Медведева – Павел Астахов – 63,31
4. Анна Москалева – Артем Родзянов – 60,40
5. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,76
6. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 54,99
7. София Диана Касинс – Александр Брегей – 52,81
8. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 52,43
9. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 51,98
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин
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