Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Черемных и Бутенко, Щербинина и Петров, Медведева и Астахов покажут произвольные программы

16 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре разыграют медали в парном катании.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 14:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Мария Симонова – Мартин Бреславский

2. Анна Кожевникова – Роман Черненко

3. София Диана Касинс – Александр Брегей

Вторая разминка

4. София Хисамутдинова – Лев Цеханович

5. Анастасия Егорова – Родион Маринский

6. Анна Москалева – Артем Родзянов

Третья разминка

7. Варвара Медведева – Павел Астахов

8. Таисия Щербинина – Артем Петров

9. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Положение после короткой программы

1. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 65,99

2. Таисия Щербинина – Артем Петров – 64,25

3. Варвара Медведева – Павел Астахов – 63,31

4. Анна Москалева – Артем Родзянов – 60,40

5. Анастасия Егорова – Родион Маринский – 56,76

6. София Хисамутдинова – Лев Цеханович – 54,99

7. София Диана Касинс – Александр Брегей – 52,81

8. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 52,43

9. Мария Симонова – Мартин Бреславский – 51,98

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Гуменник, Мозалев, Самарин, Садкова, Хромых, Худайбердиева и Базин