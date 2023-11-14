Гран-при России. «Волжский пируэт». Черемных и Бутенко, Егорова и Маринский выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты пары Мария Симонова Павел Астахов Варвара Черемных Даниил Бутенко Серия Гран-при России Анастасия Егорова Родион Маринский Таисия Щербинина Анна Кожевникова София Хисамутдинова Лев Цеханович Волжский пируэт Мартин Бреславский София Касинс Артем Петров Роман Черненко Александр Брегей Варвара Медведева Фигурное катание

15 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре пары покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 18:40 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Предварительный старт-лист

Анастасия Егорова – Родион Маринский

София Диана Касинс – Александр Брегей

Анна Кожевникова – Роман Черненко

Варвара Медведева – Павел Астахов

Мария Симонова – Мартин Бреславский

София Хисамутдинова – Лев Цеханович

Варвара Черемных – Даниил Бутенко

Таисия Щербинина – Артем Петров

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Акатьева, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин

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1 комментарий

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olvl
Удачи нашим молодым парам. Ждём чистых прокатов.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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