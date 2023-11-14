Гран-при России. «Волжский пируэт». Черемных и Бутенко, Егорова и Маринский выступят с короткими программами
15 ноября на юниорском Гран-при России в Самаре пары покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 18:40 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Предварительный старт-лист
Анастасия Егорова – Родион Маринский
София Диана Касинс – Александр Брегей
Анна Кожевникова – Роман Черненко
Варвара Медведева – Павел Астахов
Мария Симонова – Мартин Бреславский
София Хисамутдинова – Лев Цеханович
Варвара Черемных – Даниил Бутенко
Таисия Щербинина – Артем Петров
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Акатьева, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин
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