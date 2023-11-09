Гран-при России. «Идель». КМС. Блинникова и Карпов, Чернышова и Вильчик, Медведева и Астахов выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты пары Павел Астахов Серия Гран-при России Алексей Карпов Анастасия Чернышова Алиса Шатохина Алексей Белкин Анна Кожевникова Идель Вероника Меренкова Даниль Галимов Валерия Ходыкина София Касинс Владислав Вильчик Роман Черненко Валерия Халитова Петр Шаровиков Алиса Блинникова Александр Брегей Юлия Филимонова Илья Пыльнев Денис Кирсанов Влада Селиванова Виктор Потапов Варвара Медведева Фигурное катание

9 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани разыграют медали спортивные пары.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. София Касинс – Александр Брегей

2. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

3. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

Вторая разминка

4. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

5. Анна Кожевникова – Роман Черненко 

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов 

7. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Третья разминка

8. Влада Селиванова – Виктор Потапов

9. Варвара Медведева – Павел Астахов

10. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

11. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

После короткой программы

1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 65,22

2. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 63,82

3. Варвара Медведева – Павел Астахов – 59,75

4. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 56,69

5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,52

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 56,30

7. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 54,51

8. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 53,07

9. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов – 46,99

10. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 46,50

11. София Касинс – Александр Брегей – 44,65

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