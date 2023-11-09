Гран-при России. «Идель». КМС. Блинникова и Карпов, Чернышова и Вильчик, Медведева и Астахов выступят с произвольными программами
9 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани разыграют медали спортивные пары.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 15.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. София Касинс – Александр Брегей
2. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
3. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов
Вторая разминка
4. Валерия Халитова – Петр Шаровиков
5. Анна Кожевникова – Роман Черненко
6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
7. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Третья разминка
8. Влада Селиванова – Виктор Потапов
9. Варвара Медведева – Павел Астахов
10. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
11. Алиса Блинникова – Алексей Карпов
После короткой программы
1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 65,22
2. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик – 63,82
3. Варвара Медведева – Павел Астахов – 59,75
4. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 56,69
5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,52
6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 56,30
7. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 54,51
8. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 53,07
9. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов – 46,99
10. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 46,50
11. София Касинс – Александр Брегей – 44,65
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