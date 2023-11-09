Гран-при России. «Идель». КМС. Блинникова и Карпов, Чернышова и Вильчик, Медведева и Астахов выступят с произвольными программами

9 ноября на Гран-при России среди юниоров в Казани разыграют медали спортивные пары.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 15.45 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. – Александр Брегей

2. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

3. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

Вторая разминка

4. Валерия Халитова – Петр Шаровиков

5. Анна Кожевникова – Роман Черненко

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов

7. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Третья разминка

8. Влада Селиванова – Виктор Потапов

9. Варвара Медведева – Павел Астахов

10. Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

11. Алиса Блинникова – Алексей Карпов

После короткой программы

1. Алиса Блинникова – Алексей Карпов – 65,22

2. – Владислав Вильчик – 63,82

3. Варвара Медведева – Павел Астахов – 59,75

4. Влада Селиванова – Виктор Потапов – 56,69

5. Валерия Ходыкина – Алексей Белкин – 56,52

6. Вероника Меренкова – Даниль Галимов – 56,30

7. Анна Кожевникова – Роман Черненко – 54,51

8. Валерия Халитова – Петр Шаровиков – 53,07

9. Алиса Шатохина – Денис Кирсанов – 46,99

10. Юлия Филимонова – Илья Пыльнев – 46,50

11. София Касинс – Александр Брегей – 44,65