Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Кузьмина и Студеникин, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы

Теги результаты танцы на льду Дмитрий Студеникин Таисия Линчевская Евгений Артющенко Серия Гран-при России Милана Кузьмина Полина Пилипенко Василиса Григорьева Георгий Трубкин Дмитрий Щербаков Волжский пируэт Анна Елисеева Михаил Числов Полина Неганова Роман Федотов Дарья Дрожжина Иван Тельнов Камилла Шарафутдинова Родион Мурасалимов Полина Пантелеева Кира Листкова Дмитрий Симонов Глеб Чернышев Вероника Шульпина Глеб Солович Валерия Камаева Лев Сергеев Фигурное катание

15 ноября на Гран-при России среди юниоров дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

5-й этап

«Волжский пируэт»

Самара

Танцы на льду, КМС

Ритм-танец

Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляциясайт Первого канала.

Предварительный старт-лист

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко

Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

Анна Елисеева – Михаил Числов

Валерия Камаева – Лев Сергеев

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин

Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков

Кира Листкова – Дмитрий Симонов

Полина Неганова – Роман Федотов

Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

Полина Пилипенко – Глеб Чернышев

Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

Вероника Шульпина – Глеб Солович

Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Акатьева, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин

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