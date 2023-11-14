Гран-при России. «Волжский пируэт». КМС. Кузьмина и Студеникин, Григорьева и Артющенко покажут ритм-танцы
15 ноября на Гран-при России среди юниоров дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
5-й этап
«Волжский пируэт»
Самара
Танцы на льду, КМС
Ритм-танец
Начало – 16:30 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Предварительный старт-лист
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
Анна Елисеева – Михаил Числов
Валерия Камаева – Лев Сергеев
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
Таисия Линчевская – Дмитрий Щербаков
Кира Листкова – Дмитрий Симонов
Полина Неганова – Роман Федотов
Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
Полина Пилипенко – Глеб Чернышев
Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
Вероника Шульпина – Глеб Солович
Расписание пятого этапа Гран-при России в Самаре: там выступят Акатьева, Гуменник, Мозалев, Самарин, Худайбердиева и Базин
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