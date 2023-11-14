Ангелопол о дуэте с Ушаковой: «3 месяца скитаний, непонимания происходящего, скрываний – и я снова на льду! Мы начинаем наш путь с Ариной»

Теги сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Валерий Ангелопол Фигурное катание

Фигурист Валерий Ангелопол рассказал о 3 месяцах скитаний и непонимания.

Ранее стало известно, что Ангелопол начал тренировки в танцевальном дуэте с Ариной Ушаковой.

«В общем и целом, да – это все правда! Че уж греха таить…Пока мы ехали в такси в сторону дома с Ариной, написал корреспондент, мы подумали, что нельзя просто так отвечать и решили ответить на испанском!

Юху! 3 месяца скитаний, непонимания происходящего, скрываний – и я снова на льду! Рано или поздно, но это свершилось! Мы начинаем наш совместный путь с Ариной, мы пошли работать, а вам всего хорошего», – написал фигурист в телеграм-канале.

Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она до апреля 2022 года выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.

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6 комментариев

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Tanya Reed
Со шнурками для Валерия определились? Кто их покупать-гладить договорились?
+6
-3
+3
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AAPolyansky
Слава Богу, что появится новая сильная пара
+2
0
+2
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Е...С
Оба очень интересные спортсмены, посмотрим что у них получится. Удачи ребятам!
+2
0
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Вика Субботина
Интересно. Арина мне всегда нравилась.
+1
0
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Александр Шульгин
Теперь будет пиарится постоянно, посмотрим что получится по факту.
0
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