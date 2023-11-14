Ангелопол о дуэте с Ушаковой: «3 месяца скитаний, непонимания происходящего, скрываний – и я снова на льду! Мы начинаем наш путь с Ариной»
Фигурист Валерий Ангелопол рассказал о 3 месяцах скитаний и непонимания.
Ранее стало известно, что Ангелопол начал тренировки в танцевальном дуэте с Ариной Ушаковой.
«В общем и целом, да – это все правда! Че уж греха таить…Пока мы ехали в такси в сторону дома с Ариной, написал корреспондент, мы подумали, что нельзя просто так отвечать и решили ответить на испанском!
Юху! 3 месяца скитаний, непонимания происходящего, скрываний – и я снова на льду! Рано или поздно, но это свершилось! Мы начинаем наш совместный путь с Ариной, мы пошли работать, а вам всего хорошего», – написал фигурист в телеграм-канале.
Ангелопол – победитель финала Гран-при России-2022/23 в танцах на льду. В августе распался его дуэт с Василисой Кагановской.
Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). Она до апреля 2022 года выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.
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