Ангелопол приступил к тренировкам с Ушаковой в академии Плющенко («Р-Спорт»)
Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам с Ариной Ушаковой в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Ранее стало известно, что тренером дуэта может стать олимпийская чемпионка Наталья Линичук.
В августе распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской.
Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). До апреля 2022 года она выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.
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