Ангелопол приступил к тренировкам с Ушаковой в академии Плющенко («Р-Спорт»)

Теги Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Академия Плющенко Валерий Ангелопол Фигурное катание

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам с Ариной Ушаковой в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что тренером дуэта может стать олимпийская чемпионка Наталья Линичук.

В августе распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). До апреля 2022 года она выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.

 

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lepestok
интересно получается, бывшие партнеры встали в пары и будут конкурировать. А их тренеры - бывшие наставник и ученица. Чувствую я, попкорна нужно будет еще больше, хотя куда уж...)))))))))))))
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Очень интересно посмотреть на ребят, в танцах становится не скучно. Хороших, продуктивных тренировок новой паре!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Флер де Лис
Шнурки Валериану, конечно, купят (может, купят и айфон), но гладить он их будет сам.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Только приступил? А до этого чем он столько времени занимался? Обсуждал с Рудковскими условия контракта западного образца?
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gau
Как хорошо, что у Ушаковой появился шанс покататься-посоревноваться.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мурманчанин37
Ответ Anna Stefan
Только приступил? А до этого чем он столько времени занимался? Обсуждал с Рудковскими условия контракта западного образца?
ТТХ шнурков прописывал
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KMR
Вася канеш симпотишнее
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Ответ Katerina Sunny
А кто пару тренирует? Уже бы и тренера объявили.
Так это инфа от Жукова пока, а не официальная.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леди Брэкнелл
Значит договорились всё-таки с Линчук, долго ее ждали. Ну удачи ))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
блОК
Вот это будет принципиальная борьба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mion
Кажется, что в этой паре все будет зависеть от настроя Ушаковой. Потому что Валера сегодня здесь, а завтра с новым закидоном.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аленка_76
Надеюсь,что без контрактов)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Эх, еще бы Костылёву с мамой туда и Шанаеву и будет полный комплект. Абсолютно органичная команда
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Vendetta4111323
Намечаются новые 4ГГ и ИЖ)))😅
Они не распадались прямо перед контрольными прокатами, а обменялись партнёрами после ЧМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
missis-Zima
Ответ KMR
Вася канеш симпотишнее
так и Валера симпатичнее
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
N-fox
Приступили, и молодцы. Можно, следующую новость, когда они что-то толковое на льду представят?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
А кто пару тренирует? Уже бы и тренера объявили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рябиновые бусы
Арина же тренирует пары в АП? будет совмещать с тренерской работой?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Инна1945
Ну с Боженькой😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Док Аксель
Это уже не новость, а констатация факта, который был предопределён ранее в сообщениях Валеры. Осталось дождаться подтверждения, что тренировать пару будет Линичук.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ Мурманчанин37
ТТХ шнурков прописывал
Или боялся ступить на лёд Акодемии из опасения, что за одну тренировку потом годами придётся расплачиваться. Или то и другое)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vendetta4111323
Намечаются новые 4ГГ и ИЖ)))😅
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katerina Sunny
Ответ Леди Брэкнелл
Так это инфа от Жукова пока, а не официальная.
Им бы уже начать скатываться с тренером, может успеют на какие-то соревнования во второй половине сезона.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna Stefan
Ответ Рябиновые бусы
Арина же тренирует пары в АП? будет совмещать с тренерской работой?
Это другая Арина Ушакова.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий