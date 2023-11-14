Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол приступил к тренировкам с Ариной Ушаковой в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Ранее стало известно, что тренером дуэта может стать олимпийская чемпионка Наталья Линичук.

В августе распался дуэт Ангелопола с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). До апреля 2022 года она выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.