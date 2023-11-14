Валерий Ангелопол: «Да, это правда, что я начал тренироваться с Ариной Ушаковой»

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол высказался о своей новой партнерше.

Ранее сообщалось, что фигурист приступил к тренировкам с Ариной Ушаковой в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Да, это правда, что я начал тренироваться с Ариной Ушаковой», – сказал Ангелопол, который в августе прекратил выступления с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). До апреля 2022 года она выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.

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