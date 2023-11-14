Валерий Ангелопол: «Да, это правда, что я начал тренироваться с Ариной Ушаковой»

Теги сборная России танцы на льду Арина Ушакова (танцы) Валерий Ангелопол Фигурное катание

Победитель финала Гран-при России в танцах на льду Валерий Ангелопол высказался о своей новой партнерше.

Ранее сообщалось, что фигурист приступил к тренировкам с Ариной Ушаковой в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Да, это правда, что я начал тренироваться с Ариной Ушаковой», – сказал Ангелопол, который в августе прекратил выступления с Василисой Кагановской.

Ушакова – бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2018), серебряный призерами юниорского финала Гран-при (2018/19). До апреля 2022 года она выступала с Максимом Некрасовым, нынешним партнером Кагановской.

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3 комментария

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Товарищ Майор.
«Да, это правда, что я начал тренировать толкать санки с Гном Гномычем», – сказал Ангелопол, который в августе прекратил выступления с Василисой Кагановской.
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Ирина2001
Обменялись партнерами?
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Katerina Sunny
Ответ Ирина2001
Обменялись партнерами?
Нет, до ухода к Кагановской Некрасов катался с Пасечник, которая сейчас с Чиризано, и к которой ушёл от Ушаковой Некрасов.
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