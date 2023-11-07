Гран-при России. «Идель». Блинникова и Карпов, Меренкова и Галимов, Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Павел Астахов Серия Гран-при России Алексей Карпов Анастасия Чернышова Алиса Шатохина Алексей Белкин Анна Кожевникова Идель Вероника Меренкова Даниль Галимов Валерия Ходыкина София Касинс Владислав Вильчик Роман Черненко Валерия Халитова Петр Шаровиков Алиса Блинникова Фигурное катание

8 ноября на этапе Гран-при России в Казани юниорские пары покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Пары, КМС

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Участники

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

София Касинс – Александр Брегей

Анна Кожевникова – Роман Черненко

Варвара Медведева – Павел Астахов

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Влада Селиванова – Виктор Потапов

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Валерия Халитова – Петр Шаровиков

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик

Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже. 

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

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