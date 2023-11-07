Гран-при России. «Идель». Блинникова и Карпов, Меренкова и Галимов, Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик покажут короткие программы
8 ноября на этапе Гран-при России в Казани юниорские пары покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Пары, КМС
Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Алиса Блинникова – Алексей Карпов
София Касинс – Александр Брегей
Анна Кожевникова – Роман Черненко
Варвара Медведева – Павел Астахов
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Влада Селиванова – Виктор Потапов
Юлия Филимонова – Илья Пыльнев
Валерия Халитова – Петр Шаровиков
Валерия Ходыкина – Алексей Белкин
Анастасия Чернышова – Владислав Вильчик
Алиса Шатохина – Денис Кирсанов
ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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