Гран-при России. «Идель». Блинникова и Карпов, Меренкова и Галимов, Касинс и Брегей, Чернышова и Вильчик покажут короткие программы

8 ноября на этапе Гран-при России в Казани юниорские пары покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Пары, КМС

Начало – 20.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Алиса Блинникова – Алексей Карпов

София Касинс – Александр Брегей

Анна Кожевникова – Роман Черненко

Варвара Медведева – Павел Астахов

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Влада Селиванова – Виктор Потапов

Юлия Филимонова – Илья Пыльнев

Валерия Халитова – Петр Шаровиков

Валерия Ходыкина – Алексей Белкин

– Владислав Вильчик

Алиса Шатохина – Денис Кирсанов

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов