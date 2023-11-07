Гран-при России. «Идель». Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов, Загребаева и Башуров выступят с ритм-танцами
8 ноября на этапе Гран-при России в Казани юниорские дуэты покажут ритм-танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
4-й этап
«Идель»
Казань
Танцы на льду, КМС
Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Эвелина Валиева – Игнат Пахомов
Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов
Милана Жабина – Дмитрий Пекин
Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
София Загребаева – Вениамин Башуров
Анна Коломенская – Артем Фролов
Полина Пилипенко – Глеб Чернышев
Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков
Ирина Скопина – Богдан Щенников
Анна Соболева – Матвей Чураков
Мария Сорокина – Арсений Антропов
София Титанян – Владислав Глазунов
Александра Шабалина – Иван Галаев
Вероника Шульпина – Глеб Солович
Анна Щербакова – Егор Гончаров
ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов
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