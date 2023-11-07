Гран-при России. «Идель». Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов, Загребаева и Башуров выступят с ритм-танцами

8 ноября на этапе Гран-при России в Казани юниорские дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Танцы на льду, КМС

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

София Загребаева – Вениамин Башуров

Анна Коломенская –

Полина Пилипенко – Глеб Чернышев

Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков

Ирина Скопина – Богдан Щенников

Анна Соболева – Матвей Чураков

Мария Сорокина – Арсений Антропов

София Титанян – Владислав Глазунов

Александра Шабалина – Иван Галаев

Вероника Шульпина – Глеб Солович

– Егор Гончаров

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов