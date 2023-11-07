Гран-при России. «Идель». Щербакова и Гончаров, Коломенская и Фролов, Загребаева и Башуров выступят с ритм-танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Артем Фролов Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Анна Коломенская Серия Гран-при России Полина Пилипенко Идель Мария Сорокина Арсений Антропов Полина Жарова Ранэль Ибатуллин Милана Жабина Дмитрий Пекин София Загребаева Вениамин Башуров Ярослава Воробьева Георгий Цымбалов Анна Соболева Матвей Чураков Ирина Скопина Богдан Щенников Анфиса Пусторнакова Богдан Шамков София Титанян Владислав Глазунов Фигурное катание

8 ноября на этапе Гран-при России в Казани юниорские дуэты покажут ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

4-й этап

«Идель»

Казань

Танцы на льду, КМС

Начало – 17.30 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала.

Участники

Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

Ярослава Воробьева – Георгий Цымбалов

Милана Жабина – Дмитрий Пекин

Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

София Загребаева – Вениамин Башуров

Анна Коломенская – Артем Фролов

Полина Пилипенко – Глеб Чернышев

Анфиса Пусторнакова – Богдан Шамков

Ирина Скопина – Богдан Щенников

Анна Соболева – Матвей Чураков

Мария Сорокина – Арсений Антропов

София Титанян – Владислав Глазунов

Александра Шабалина – Иван Галаев

Вероника Шульпина – Глеб Солович

Анна Щербакова – Егор Гончаров

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Муравьева, Семененко, Мишина и Галлямов

3 комментария

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Yves N
О как интересно будет посмотреть на пристрелку Щербаковой-Гончарова и Коломенской-Фролова перед первенством России. Оба достойных дуэта, оба претендуют на самые высокие места.
+5
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+5
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Yves N
Жабина-Пекин хорошо показали себя на контрольных прокатах. Интересно посмотреть на их прогресс.
0
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Екатерина К
Как здорово, что можно продолжать болеть за Анну Щербакову ))) а если серьезно, то пара Щербакова-Гончаров просто здоровская.
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