Александр Лакерник прокомментировал оценки Камилы Валиевой на Гран-при в Казани.

«Я про протест не слышал, и вообще, протесты на решения судей и технической бригады не подаются.

Техническая бригада исходит из определения падения: «Падение определяется как потеря спортсменом контроля, с результатом, что большая часть веса его/ее тела находится на льду и поддерживается любой другой частью тела (не коньками), например рукой (руками), коленом (коленями), спиной, ягодицей (ягодицами) или любой частью руки».

[Что касается запрещенной секвенции], в правилах нет обязательств поправлять фигуриста, это не заявки, а содержание программ, предоставление которого по правилам обязательно для облегчения работы технической бригады», – отметил почетный президент Международного союза конькобежцев ( ).

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

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