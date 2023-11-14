Лакерник о контенте Валиевой с двумя секвенциями: «В правилах нет обязательств поправлять фигуриста, это не заявки, а содержание программ»

Теги сборная России Александр Лакерник женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Лакерник прокомментировал оценки Камилы Валиевой на Гран-при в Казани.

«Я про протест не слышал, и вообще, протесты на решения судей и технической бригады не подаются.

Техническая бригада исходит из определения падения: «Падение определяется как потеря спортсменом контроля, с результатом, что большая часть веса его/ее тела находится на льду и поддерживается любой другой частью тела (не коньками), например рукой (руками), коленом (коленями), спиной, ягодицей (ягодицами) или любой частью руки».

[Что касается запрещенной секвенции], в правилах нет обязательств поправлять фигуриста, это не заявки, а содержание программ, предоставление которого по правилам обязательно для облегчения работы технической бригады», – отметил почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU).

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10 комментариев

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Anna
Зато Жуков слышал, у него прямое подключение к мыслям Тутберидзе)
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Moscvich
Ответ Ad notam
Про якобы падение на хорео слайде - а было ли потеря контроля? Как по мне не было, хорео элемент был так задуман (скорее всего напрасно "дразнить гусей") и исполнен. Техпанель решила в пользу буква законы, а не духа закона. IMHO
Камтла просто плюхнулась на лёд, в том числе от усталости. она сильно отстала по музыке. И в попытке нагнать исполнила невнятное нечто
+12
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Ad notam
Про якобы падение на хорео слайде - а было ли потеря контроля? Как по мне не было, хорео элемент был так задуман (скорее всего напрасно "дразнить гусей") и исполнен. Техпанель решила в пользу буква законы, а не духа закона. IMHO
Не был он так задуман. На КП он был исполнен иначе. Было же уже полно видео и фото сравнений с КП и в Казани. На них всё предельно понятно. Там помимо всего прочего даже положение руки такое, что понятно, что всё вышло из под контроля. Она шмякнулась и поторопилась встать, а на КП она проехала на бедре с красивой рукой.
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Olga.t
Ответ Anna
Зато Жуков слышал, у него прямое подключение к мыслям Тутберидзе)
Это его хлеб. Нет фактов, не беда, всегда можно включить фантазию... он на этом "собаку съел".
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Ритт
Тутберидзе просто подошла к судьям, чтоб спросить, за что сняли баллы, а некий "лапидарность" придумал протест, написал про это, зная, какой хейт начнется на Камилу, а сейчас хоть бы хны.!!! Извиниться не хочет?
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Moscvich
Камтла просто плюхнулась на лёд, в том числе от усталости. она сильно отстала по музыке. И в попытке нагнать исполнила невнятное нечто
Да, было заметно, что она торопилась.
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Ad notam
Про якобы падение на хорео слайде - а было ли потеря контроля? Как по мне не было, хорео элемент был так задуман (скорее всего напрасно "дразнить гусей") и исполнен. Техпанель решила в пользу буква законы, а не духа закона. IMHO
+9
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