Александр Жулин: «Слушания в CAS наверняка повлияли на Валиеву. В таком состоянии поддерживать форму ужасно тяжело»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Р-Спорт Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Александр Жулин высказался о 4-м месте Камилы Валиевой на Гран-при в Казани.

«Видно, что Камила Валиева еще не набрала форму. В короткой программе она хорошо выступила, а в произвольной ей было тяжеловато.

Думаю, что она будет в порядке к следующему этапу Гран-при и выиграет его.

Конечно, слушания в CAS на нее наверняка повлияли. Вся эта ситуация влияет уже два года, потому что над ней издеваются по полной программе. А в таком состоянии поддерживать форму ужасно тяжело.

Что касается ошибок, у Камилы очень опытные тренеры, так что нельзя говорить про чью-то вину, просто прокат мог быть лучше», – сказал Жулин.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

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28 комментариев

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AlexFed
Вот неполный тренировочный план Валуевой за последний месяц:
Камила Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ
Камила Валиева посетила премию ТЭФИ KIDS
«Была очень рада познакомиться с Хрюшей». Валиева побывала на съемках передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Камила Валиева стала гостем иммерсивного шоу «Девочка со спичками»
«Как вам образ?» Камила Валиева посетила музыкальную премию «Жара»
«Такие мероприятия заряжают эмоциями, а на душе становится тепло за свою страну». Валиева побывала на Всероссийском форуме классных руководителей

И это еще не всё. А теперь вопрос риторический, какую форму поддерживала Валуева при таком "напряженном" графике. А еще сравните с тем как готовилась Муравьева.
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+22
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KMR
А заявка могла быть лучше?
Столько экспертов,столько сплетен,но заявку никто не рассмотрел.
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ChOxana
Ну как же уже надоели эти разговоры про давление из-за CAS и т.д. Если решила выступать, то нужно поддерживать форму. Если не хочешь держать форму, зачем ехать убиваться на соревнованиях. Или действительно последние события убедили, что назначенной богине и так сойдёт. Тяжёлый груз слушаний никак не давил, когда по мероприятиям светилась. К тому же складывается впечатление (уж простите) , что без волшебных таблеток богиня не вывозит. Такого беспощадного пиара даже у Медведевой не было.
+12
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David Rigert
так ты же два дня назад восхищался и называл ее Великой. забыл?
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Мороженко
Зачем заявляться тогда было? Ей предлагали другие этапы. Кто виноват то? Какая уже статья о Валиевой?
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Βадим Μамонтов
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Ничего там повлиять не могло, просто отсудили как надо на этот раз. А надо было еще меньше дать, 122 за пп и 70 за кп - самое то. Езда на двух ногах смешно выглядит в 2023 году
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Ladi
Её тренировочный план- роль в новом шоу Навки и постоянные мероприятия. Слушания тут ни при чем. Её всё облизывают и восхваляют.
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несахар
так её тренер же говорит, что она теперь другой человек, и сама камила говорит, что события на олимпиаде сделали её сильнее.
врут?
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Amneris
Ответ ChOxana
Ну как же уже надоели эти разговоры про давление из-за CAS и т.д. Если решила выступать, то нужно поддерживать форму. Если не хочешь держать форму, зачем ехать убиваться на соревнованиях. Или действительно последние события убедили, что назначенной богине и так сойдёт. Тяжёлый груз слушаний никак не давил, когда по мероприятиям светилась. К тому же складывается впечатление (уж простите) , что без волшебных таблеток богиня не вывозит. Такого беспощадного пиара даже у Медведевой не было.
Да, в этом плане правильно в своё время писали некоторые форумчане, что лучшим контраргументом всем обвинениям стала бы прекрасная форма Валиевой и, минимум, 2-3 квада. В ее возрасте Трусова и Щербакова спокойно откатывали если не ультра-си, то классическую технику с обязательным луц-риттом и без «великих» каскадов 3+2.
Не знаю, у неё странная логика: обвиняют в том, что с таблетками от деда была на пике формы - делает ровно то, что и требуют от неё обвинители. Сдаёт уже на сл этапе после Олимпиады (но хоть один квад был), весь следующий сезон выкатывает тяжело программы (хотя видно, что старается). А сейчас вообще уже не может выкатать то, что старшие девочки исполняли, по-моему, и со сломанными ногами, и с температурой.
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ChOxana
Ответ Зиля Бадриева
Мура все время на шоу. Да и готовиться ей не надо было, ультраси нет, техконтент прошлого века.
А что сверхъестественного было у Валиевой: упаденый квад и слайд ( или как там этот элемент называется) на попе?
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Аля Иванова
Ответ Зиля Бадриева
Мура все время на шоу. Да и готовиться ей не надо было, ультраси нет, техконтент прошлого века.
Что вы к Муравьёвой привязались, хорошая девочка, а вы её в каждом сообщении всё тюкаете и тюкаете, за своей любимицей следите.
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David Rigert
Ответ Tata777
отсудили все правильно ..это огромный плюс ....ками переживет восстановится если будет такова цель...а вот девчушки..спортсменки почувствуют поддержку и это правильно..спорт должен оставаться спортом
да не спорт это в России, а секта.
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Witch64
Уже даже на первенствах ЖЭКа проиграть спокойно нельзя
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Регина
Ответ KMR
А заявка могла быть лучше? Столько экспертов,столько сплетен,но заявку никто не рассмотрел.
А у нас только на четверных и 3 аксели смотрят в заявках и выносят новости на отдельный пост , а про 2 секвенции все равно.
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Ir2019
Ответ Евгений Сибилев
Прежде всего, она обычный человек! Хорошо, что у Камилы очень разные интересы!!!
Разные интересы, это хорошо. Результат этих интересов на табло. К чему тогда эти удивления? Сам же Жулин говорил, что совмещать тренировки и что-то ещё нельзя. А тут такая насыщенная программа. Ну, видно по ней в какой она сейчас форме. Хочет побед тогда диетолог и тренировки. А если светская жизнь в приоритете, тогда и 4 месту надо радоваться.
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Tata777
отсудили все правильно ..это огромный плюс ....ками переживет восстановится если будет такова цель...а вот девчушки..спортсменки почувствуют поддержку и это правильно..спорт должен оставаться спортом
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Мороженко
Ответ Зиля Бадриева
Мура все время на шоу. Да и готовиться ей не надо было, ультраси нет, техконтент прошлого века.
Муравьёву сняли со всех шоу Плющенко, как и Жилину
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Белые Росы
Ответ grey9610212
не судим, да не судимы будем
чего не скажешь о вас, глядя на ваши предыдущие комментарии
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Tata777
Ответ David Rigert
да не спорт это в России, а секта.
не секта а система
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Nastya163
Ответ Tata777
отсудили все правильно ..это огромный плюс ....ками переживет восстановится если будет такова цель...а вот девчушки..спортсменки почувствуют поддержку и это правильно..спорт должен оставаться спортом
Скорее девчушкам в очередной раз наглядно показали - у вас есть 2 года, потом карета превратится в тыкву - сначала вам оценки в небеса, а потом заметим все недокруты, ребра, компоненты обратно отберем.
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Tata777
Ответ Nastya163
Скорее девчушкам в очередной раз наглядно показали - у вас есть 2 года, потом карета превратится в тыкву - сначала вам оценки в небеса, а потом заметим все недокруты, ребра, компоненты обратно отберем.
не знаю про что Вы но объективно в данном случае Ками проиграла..я про спорт..что там с системой не знаю
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David Rigert
Ответ Tata777
не секта а система
можно и так.
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Белые Росы
Ответ Зиля Бадриева
Мура все время на шоу. Да и готовиться ей не надо было, ультраси нет, техконтент прошлого века.
Вы про какой техконтент? Тройные прыжки, с которых Петросян падает?
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grey9610212
не судим, да не судимы будем
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