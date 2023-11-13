Александр Жулин: «Слушания в CAS наверняка повлияли на Валиеву. В таком состоянии поддерживать форму ужасно тяжело»

Александр Жулин высказался о 4-м месте Камилы Валиевой на Гран-при в Казани.

«Видно, что Камила Валиева еще не набрала форму. В короткой программе она хорошо выступила, а в произвольной ей было тяжеловато.

Думаю, что она будет в порядке к следующему этапу Гран-при и выиграет его.

Конечно, слушания в CAS на нее наверняка повлияли. Вся эта ситуация влияет уже два года, потому что над ней издеваются по полной программе. А в таком состоянии поддерживать форму ужасно тяжело.

Что касается ошибок, у Камилы очень опытные тренеры, так что нельзя говорить про чью-то вину, просто прокат мог быть лучше», – сказал Жулин.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся