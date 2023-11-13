Александр Жулин: «Слушания в CAS наверняка повлияли на Валиеву. В таком состоянии поддерживать форму ужасно тяжело»
Александр Жулин высказался о 4-м месте Камилы Валиевой на Гран-при в Казани.
«Видно, что Камила Валиева еще не набрала форму. В короткой программе она хорошо выступила, а в произвольной ей было тяжеловато.
Думаю, что она будет в порядке к следующему этапу Гран-при и выиграет его.
Конечно, слушания в CAS на нее наверняка повлияли. Вся эта ситуация влияет уже два года, потому что над ней издеваются по полной программе. А в таком состоянии поддерживать форму ужасно тяжело.
Что касается ошибок, у Камилы очень опытные тренеры, так что нельзя говорить про чью-то вину, просто прокат мог быть лучше», – сказал Жулин.
Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся
Камила Валиева посетила выставку «Россия» на ВДНХ
Камила Валиева посетила премию ТЭФИ KIDS
«Была очень рада познакомиться с Хрюшей». Валиева побывала на съемках передачи «Спокойной ночи, малыши!»
Камила Валиева стала гостем иммерсивного шоу «Девочка со спичками»
«Как вам образ?» Камила Валиева посетила музыкальную премию «Жара»
«Такие мероприятия заряжают эмоциями, а на душе становится тепло за свою страну». Валиева побывала на Всероссийском форуме классных руководителей
И это еще не всё. А теперь вопрос риторический, какую форму поддерживала Валуева при таком "напряженном" графике. А еще сравните с тем как готовилась Муравьева.
Столько экспертов,столько сплетен,но заявку никто не рассмотрел.
врут?
Не знаю, у неё странная логика: обвиняют в том, что с таблетками от деда была на пике формы - делает ровно то, что и требуют от неё обвинители. Сдаёт уже на сл этапе после Олимпиады (но хоть один квад был), весь следующий сезон выкатывает тяжело программы (хотя видно, что старается). А сейчас вообще уже не может выкатать то, что старшие девочки исполняли, по-моему, и со сломанными ногами, и с температурой.