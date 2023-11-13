Катарина Гербольдт: «Валиева – молодец, ее надо поддержать, несмотря на все трудности, она продолжает тренироваться и выступать»

Катарина Гербольдт призвала поддержать Камилу Валиеву.

Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.

«Каждый был уверен, что Камила будет в призерах. Короткая программа это подтверждала, но так бывает, даже звезды порой ошибаются. К сожалению, переходный возраст никого не обходил стороной, и наших юных фигуристок это тоже ждет.

Камила – молодец, ее надо поддержать, несмотря на все трудности, она продолжает тренироваться и выступать. Она не боится делать вызов не кому-то, а самой себе – что она и с этим справится. Не нужно делать из этого трагедию, Камилу надо поддержать.

Может быть, это ошибка, может быть, нет. Возможно, они что-то хотели проверить. Я уверена, что в любом случае никто не хотел что-то сделать во вред спортсмену.

Для столь опытного спортсмена полтора месяца до старта чемпионата России – достаточно большой срок. Они проанализируют выступления в Казани и что-то скорректируют. И к чемпионату России Камила подойдет в лучшей форме», – сказала Гербольдт.