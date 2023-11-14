Лакерник о том, зачем подходил к судьям после проката Валиевой: «Возник спорный вопрос: какие прыжки вылетают в лишней комбинации»

Теги сборная России Александр Лакерник женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Лакерник объяснил, зачем подходил к судьям на Гран-при в Казани.

Лакерник не входил в судейскую бригаду на произвольную программу у женщин, но во время выставления оценок Камиле Валиевой подошел к судьям.

«Возник спорный вопрос: какие прыжки «вылетают» во второй «лишней» комбинации Валиевой: 3Lz+3T+2A?

По логике, только 2А, так как именно он превращает каскад в комбинацию, однако в Руководстве для технических бригад написано, что «в произвольной программе может быть только одна комбинация прыжков. Если спортсмен исполняет в программе две комбинации, во второй из них будет засчитан только первый прыжок. Например, первая комбинация 3T+2A+SEQ, вторая комбинация 3S+1A*+2T*+REP или 3S+2T*+1A*+REP».

Такое решение и было принято технической бригадой. В этом сезоне стало больше пересчетов баллов из-за отсутствия обновлений в компьютерной системе? Видимо, так, но деталями вопроса я не владею», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU).

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бу!
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
это он, что ли, две секвенции Валиевой в прогу поставил? Какие к нему претензии в данном случае?
+19
-2
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бу!
Ответ Oleandra
ну и чего тогда сейчас оправдывается, если вины его ни в чём нет?
Его спросили - он ответил.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Она к его клубу не имеет никакого отношения, один раз съездила на сборы, второй - отказалась.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleandra
Ответ Бу!
Его спросили - он ответил.
Этери бы тоже многие спросили, но она не отвечает.. так мог бы и Лакерник поступить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бу!
Ответ Oleandra
Этери бы тоже многие спросили, но она не отвечает.. так мог бы и Лакерник поступить.
У вас неадекватные претензии. ТШТ лопухнулись и поставили своей спортсменке в прогу запрещенный элемент. Смиритесь с этим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий