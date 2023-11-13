Вайцеховская о Валиевой на Гран-при в Казани: «Создавалось впечатление, словно на Камилу махнули рукой как на отработанный материал: мол, катается – и катается»

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Елена Вайцеховская считает, что в штабе Тутберидзе «махнули рукой» на Валиеву.

Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка упала с четверного тулупа, также ей засчитали слайдинг (скольжение на коленях) в хореографической последовательности как падение. Кроме того, Валиевой обнулили два прыжка из-за повтора секвенции.

«Сейчас, конечно, можно перевести все стрелки на спортсменку, списав сумбур в программе (в том числе крайне сомнительную хореодорожку) на усталость, нервы и общую неготовность к выступлению. Но в целом создавалось впечатление, словно на Камилу махнули рукой как на отработанный материал: мол, катается – и катается.

Любопытный факт: при реально уникальной системе подготовки одиночниц в «Хрустальном» до олимпийского золота ни разу не добралась спортсменка, на которую делалась главная ставка. В Сочи личный турнир провалила Юлия Липницкая, на Играх в Пхенчхане двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, по словам тренера, не выдала прокат, на который была способна, ну а в Пекине сломалась Валиева.

Конечно же, тому олимпийскому провалу можно найти сейчас миллион объяснений и все они имеют право на существование: уже сам факт, что Камила нашла в себе силы выйти на лёд в личном финале, выглядел подвигом. Но ведь не сама она создала вокруг себя этот ад и ужас?

А сейчас Валиевой, которая реально могла бы сломать в фигурном катании еще множество стереотипов, очень плохо и тяжело. Для того чтобы сохранить главный козырь – четверные прыжки, нужны иные физические кондиции и здоровые ноги. Для того чтобы в программе не было слабых мест, должна быть заинтересованность не только спортсмена, но и его тренеров. Неужели когда-нибудь нынешний казанский этап Гран-при мы станем вспоминать как турнир, на котором завершилась необычайно яркая ледовая сказка?

И есть некий иезуитский штрих в том, что именно в Казани Валиевой дали понять: она больше не неприкосновенна. Она – как все...» – написала журналист.

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38 комментариев

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Gelios77
Ей что выдали Янину кредитку и сказали: "можешь тратить сколько хочешь, только пиши вот про это?"
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Oleandra
Транши из позолоченного кабинета полились рекой..
+27
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alexnew
А мы тут удивлялись, где же Вайцеховсякая? Прочитал только заголовок. Не хочу мараться об эту статью.
+22
-3
+19
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FreeProgram
Сколько еще будет новостей о Камиле? А о победительнице Софье статей почти нет. Почему? Потому что интересней же пнуть Камилу и ТШТ. Надеюсь, что Камила соберется и откатает безошибочно свои программы на этапе в Москве.
+20
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+17
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BOMBER MAN
Ну все начался новый сериал "Слили Валиеву". От создателей сериала "Слили Загитову"
+17
-4
+13
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Go-go-love
Это у кого такое впечатление сложилось?
+11
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Katerina Sunny
Заявку контента в ПП сложно списать на фигуристку.
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KMR
Вот же скверная бабка
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deli_skate
Может, ТШТ пора в суд на Вайц подать? Может, будет фильтровать своё г###но?
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Александра Волкова
на контрольных прокатах Ками очень хорошо катала, в том числе и ПП.
а Казань фактически ее первый старт, о чем вообще Вайц говорит? да и короткая была очень хороша.
у всех бывают спады, в этом нет ничего удивительного.
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deli_skate
Ответ alexnew
А мы тут удивлялись, где же Вайцеховсякая? Прочитал только заголовок. Не хочу мараться об эту статью.
У неё праздник - именины сердца. Валиева всего-то выдала не самый удачный прокат.
+10
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Алё? Алёна
Опять женщина в бреду
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Ad notam
Я так понимаю, что по поводу женского фк опрашивают прыгуний в воду, легкоатлеток, осталось опросить по цитате В.Высоцкого ещё игроков - "в очко, козла и на бильярде". IMHO
+4
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Melnikov1968
Второе место на ОИ теперь уже провал. Все-таки Вайцеховской явно не хватает образования журналиста. Топорно пишет свои опусы, грубо, неинтеллигентно.
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Богданова Юлия
Какой ужас, Камила сорвала произвольную, при этом, кстати, прекрасно откатав короткую, и тут же ""эксперты"повылазили.Терпения и здоровья этой уникальной девочке!
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Резонно
Где Вайцеховская и где Камила. Откуда ей знать вообще что и как , зачем строить догадки. Тем более их высказывать.
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Gelios77
Ответ FreeProgram
Сколько еще будет новостей о Камиле? А о победительнице Софье статей почти нет. Почему? Потому что интересней же пнуть Камилу и ТШТ. Надеюсь, что Камила соберется и откатает безошибочно свои программы на этапе в Москве.
О победительнице писать собственно нечего. А тут такое поле для греха
+5
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Олег Васильев
не всё ещё высказала))
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Кошка Матраскина
После КП кричали что Валиевой много дали, а после неудачной ПП сразу отправили в отставку. Логика, ты где?
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ДИОНИС
У Вайцеховской, видимо, больше никаких тем для статей нет, кроме ТШТ и Валиевой!
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Сергей
Так и есть, отработанный материал, сбитый летчик
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Дружба11
Интересно,почему штаб как всегда в ситуации с Ками промолчал, а не дал пояснение в телеге,что результат существенного снижения баллов,оценивания выступления Ками,которое прямо повлияло на занятое ей по итогу место ( на мой взгляд несправедливо кстати)-возник в связи с ошибкой ТШТ при постановке прыжковой части программы с двумя секвенциями,что противоречило правилам и привело к утрате Ками места в тройке.Опять гробовое молчание, как и тогда на ОИ, а обласкивает Ками не штаб,а ФЕдра.Почему,если штаб видит в Ками надежду-не признали вину -ведь именно вина тренерского состава, а не в Ками была в значительном снятии баллов,а не САМОЙ КАМИ.
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Хрустальный Гусенок
Ответ Gelios77
О победительнице писать собственно нечего. А тут такое поле для греха
Похоже, мать Муравьевой запретила Рудковской хвастаться и покупать статьи о первом крупном успехе своей старшей фигуристки в своей обычной манере, возможно, чтобы не запятнать свою дочь обычным обращением с Рудковской.
Сама София кажется воспитанной, вежливой и скромной девушкой, возможно, даже немного флегматичной.
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Метро
Я больше удивлен, что наши и в том числе Камила, вообще сохраняют какую то мотивацию без международных стартов. Это как любовью с самим собой заниматься. Но прокаты, в том числе и у победительницы, мне не зашли. На пару ступенек ниже себя же более ранней и накал не накалистый.
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outvoice
Наша песня хороша, начиная сначала…🙈
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