Вайцеховская о Валиевой на Гран-при в Казани: «Создавалось впечатление, словно на Камилу махнули рукой как на отработанный материал: мол, катается – и катается»

Елена Вайцеховская считает, что в штабе Тутберидзе «махнули рукой» на Валиеву.

стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка упала с четверного тулупа, также ей засчитали слайдинг (скольжение на коленях) в хореографической последовательности как падение. Кроме того, Валиевой обнулили два прыжка из-за повтора секвенции.

«Сейчас, конечно, можно перевести все стрелки на спортсменку, списав сумбур в программе (в том числе крайне сомнительную хореодорожку) на усталость, нервы и общую неготовность к выступлению. Но в целом создавалось впечатление, словно на Камилу махнули рукой как на отработанный материал: мол, катается – и катается.

Любопытный факт: при реально уникальной системе подготовки одиночниц в «Хрустальном» до олимпийского золота ни разу не добралась спортсменка, на которую делалась главная ставка. В Сочи личный турнир провалила Юлия Липницкая, на Играх в Пхенчхане двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, по словам тренера, не выдала прокат, на который была способна, ну а в Пекине сломалась Валиева.

Конечно же, тому олимпийскому провалу можно найти сейчас миллион объяснений и все они имеют право на существование: уже сам факт, что Камила нашла в себе силы выйти на лёд в личном финале, выглядел подвигом. Но ведь не сама она создала вокруг себя этот ад и ужас?

А сейчас Валиевой, которая реально могла бы сломать в фигурном катании еще множество стереотипов, очень плохо и тяжело. Для того чтобы сохранить главный козырь – четверные прыжки, нужны иные физические кондиции и здоровые ноги. Для того чтобы в программе не было слабых мест, должна быть заинтересованность не только спортсмена, но и его тренеров. Неужели когда-нибудь нынешний казанский этап Гран-при мы станем вспоминать как турнир, на котором завершилась необычайно яркая ледовая сказка?

И есть некий иезуитский штрих в том, что именно в Казани Валиевой дали понять: она больше не неприкосновенна. Она – как все...» – написала журналист.

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