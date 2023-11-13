«Правильно выговорила фамилию?» Загитова записала влог о соревнованиях пар на Гран-при в Казани

Теги сборная России Первый канал пары Александр Галлямов Алина Загитова Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой с Гран-при России в Казани.

Олимпийская чемпионка взяла интервью у спортсменов, выступающих в парном катании, исполнила поддержку с Александром Галлямовым и поделилась историей из спорта. 

«У меня был момент, когда я выходила с правой ноги на лед, а потом решила, когда у меня целый сезон хреново все было, начала с левой ноги выходить и все наоборот сделала. И все получилось, я выиграла чемпионат мира», – сказала Загитова

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6 комментариев

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cheffcheck
Алина прелесть, а девочки такие девочки))) макияж, маникюр, платья и у всех хорошее настроение и это главное.
+15
-4
+11
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Marina Syrovova
Влоги Алины сплошной позитив, спортсмены с ней себя очень свободно чувствуют.
+14
-5
+9
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tofsla
чей то сразу минус? мож мне понравилось? в кои то веки время есть покомментить и сразу забижають (...
+2
-2
0
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tofsla
Ответ tofsla
оппа! первая буду, первый раз)
Влог хороший, прикольный, поддержка тоже)
+6
-6
0
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