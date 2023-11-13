«Правильно выговорила фамилию?» Загитова записала влог о соревнованиях пар на Гран-при в Казани

Первый канал опубликовал новый влог Алины Загитовой с Гран-при России в Казани.

Олимпийская чемпионка взяла интервью у спортсменов, выступающих в парном катании, исполнила поддержку с и поделилась историей из спорта.

«У меня был момент, когда я выходила с правой ноги на лед, а потом решила, когда у меня целый сезон хреново все было, начала с левой ноги выходить и все наоборот сделала. И все получилось, я выиграла чемпионат мира», – сказала .