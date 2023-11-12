Анастасия Мишина: «Мы не думаем о следующей Олимпиаде, все очень быстро меняется. Работаем, стараемся становиться лучше»

Анастасия Мишина рассказала, что продолжает следить за международными стартами.

и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при России в Казани, получив за произвольную программу баллы выше мирового рекорда.

«Когда есть время, я всегда слежу за международной серией Гран-при. Следим за всем, за чем успеваем. Мы тоже фанаты фигурного катания.

По баллам сравнивать неправильно. Но, конечно, не хватает российских пар. При этом появляются свои фавориты.

Мы не думаем о следующей Олимпиаде. Все очень быстро меняется. Мы работаем, стараемся становиться лучше, а там уже как получится», – сказала чемпионка мира 2021 года.

Александр Галлямов: «По баллам, конечно, видно, как развивается международное парное катание без российских дуэтов»