Анастасия Мишина: «Мы не думаем о следующей Олимпиаде, все очень быстро меняется. Работаем, стараемся становиться лучше»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Серия Гран-при России Фигурное катание

Анастасия Мишина рассказала, что продолжает следить за международными стартами.

Мишина и Александр Галлямов победили на этапе Гран-при России в Казани, получив за произвольную программу баллы выше мирового рекорда.

«Когда есть время, я всегда слежу за международной серией Гран-при. Следим за всем, за чем успеваем. Мы тоже фанаты фигурного катания.

По баллам сравнивать неправильно. Но, конечно, не хватает российских пар. При этом появляются свои фавориты.

Мы не думаем о следующей Олимпиаде. Все очень быстро меняется. Мы работаем, стараемся становиться лучше, а там уже как получится», – сказала чемпионка мира 2021 года. 

Александр Галлямов: «По баллам, конечно, видно, как развивается международное парное катание без российских дуэтов»

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий