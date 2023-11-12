Александр Галлямов: «По баллам, конечно, видно, как развивается международное парное катание без российских дуэтов»

Александр Галлямов рассказал, что доволен прокатами на этапе Гран-при в Казани.

Пара Анастасия Мишина – победила, набрав в произвольной программе баллы выше мирового рекорда.

«Мы еще не на пике. Осознать, что ты на пике – это не самое лучшее. Гораздо лучше понимать, что ты можешь еще и еще лучше.

Причем не только в спортивном плане, для каждого человека это важно, нужно всегда идти вперед и расти. Тем более, что форма идет волнообразно, весь сезон не продержаться на том, что показал в октябре.

Видно, конечно, по баллам, как развивается международное парное катание без российских дуэтов... Но, вот честно, мы даже не знали, сколько баллов в сумме набрали, только за произвольную видел, но не обращали внимания на это.

Мы можем быть только довольны или недовольны прокатом. Сегодня мы довольны собой, хотя не бывает без мелочей.

Выбрали костюмы построже и надеемся, что они больше понравились зрителям, вышли удачнее предыдущих. Постарались в быстром режиме их сшить. Сделали ставку на минимализм — это сейчас стильно.

Спонтанно захотелось порадовать зрителей, подарить цветы, чтобы хотя бы один вышел с катка более счастливым.

Закупил в Казани очень много чак-чака, для себя и для родителей. Конечно, есть рацион питания, но утром можно все что угодно есть. А вот на ужин уже нежелательно», – сказал фигурист.