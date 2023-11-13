Тарасова о слайдинге Валиевой: «Я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло»

Татьяна Тарасова не согласна с тем, что слайдинг Валиевой засчитали как падение.

стала четвертой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Она упала с четверного тулупа, также ей засчитали слайдинг (скольжение на коленях) в хореосеквенции как падение.

«У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло. Если падение, то это должен быть большой съем баллов», – сказала заслуженный тренер СССР.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся