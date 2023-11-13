Тарасова о слайдинге Валиевой: «Я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Тарасова не согласна с тем, что слайдинг Валиевой засчитали как падение.

Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Она упала с четверного тулупа, также ей засчитали слайдинг (скольжение на коленях) в хореосеквенции как падение.

«У нее было скольжение, которое судьи посчитали как падение. Уже было все сказано об этом, хотя я не посчитала, что это падение, мне даже в голову такое не пришло. Если падение, то это должен быть большой съем баллов», – сказала заслуженный тренер СССР.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Предлагаю ТАТ открыть глаза и пересмотреть этот момент, когда Валиева соскочила с бедра и присела на 5ю точку. Или а случае с космической Камилой поезд на 5й точке уже не падение? Не понимаю этой истерии вокруг Валиевой, так ни одну фигуристку ещё не выгораживали и не пиарили. Муравьёва победила, а в прессе одни дифирамбы Валиевой.
+28
-10
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana74
Конечно падение, что за слайдинг на попе? Она с бедра свалилась
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Васильев
да сравнивали уже этот элемент на прокатах и как она его сделала вчера, с бедра 5 точка её перевесила, если элемент спорный, то его надо убирать, да и концовка, простите, но как слон в посудной лавке
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
elene.elene
Тарасова как всегда видит то, что хочется видеть. Какая "чудная" хорео находка, слайдинг, коварный элемент...Может, он и интересно смотрится, когда спортсмен быстрый, ловкий, в хорошей форме. Для шоу может ок. Но когда спортсмен плюхается на попу, опирается на руки, немножко сидит, а потом неуклюже встаёт... Это что? Разве не падение?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aelinn
Зачем вообще ставить эти элементы с проездом на колене, руке, бедре и т.п.? Особенно на бедре. Все до одного спортсмены имеют проблемы с суставами, а тут раз за разом бьются об лед. Уже не говоря про неоднозначное судейство. Поставили бы спирали, это катание. Бухнуться на бедро это не фигурное катание, уж простите.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Ответ Sat397
Камилу люблю, но истина дороже. Камиле нужно не жалеть себя, не жаловаться на судей, а больше сосредоточиться на спорте, если она собирается выступать, а то она в последнее время очень много отвлекается на шоу, рекламу, фотосессии, интервью и прочие активности - что со спортом высоких достижений несовместимо. Нужно видеть цель и идти к ней с шорами на глазах, только так. Ближайшая цель ЧР.
а зачем концентрироваться на спорте, если Федра и эксперты даже в случае неудачных прокатов поют дифирамбы и выгораживают. Таким отношением к Камиле они оказывают ей медвежью услугу, форма и так с каждым сезоном все хуже. Такими темпами скоро пешком ходить будет, но Федра упорно будет называть самой гениальной фигуристкой и космосом.
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sat397
Камилу люблю, но истина дороже. Камиле нужно не жалеть себя, не жаловаться на судей, а больше сосредоточиться на спорте, если она собирается выступать, а то она в последнее время очень много отвлекается на шоу, рекламу, фотосессии, интервью и прочие активности - что со спортом высоких достижений несовместимо. Нужно видеть цель и идти к ней с шорами на глазах, только так. Ближайшая цель ЧР.
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Ответ Anna
Учитывая, что Тутберидзе в кике спросила у Глейхенгауза: "а за что второй дедакшн? ", а он ответил: " Не знаю", они тоже не считали, что это падение
судя по всему и две секвенции они нарушением правил не считали, если даже составляя заявку их написали.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Ответ Маргарита Михайловна
Это просто слайдинг . Как у Волочковой. https://sportqueen.ru/wp-content/uploads/2023/11/img_20231113_003135_256-678x381.jpg
не этот момент Камиле отминуслвали, а там где на попе проехалась.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Anna
Учитывая, что Тутберидзе в кике спросила у Глейхенгауза: "а за что второй дедакшн? ", а он ответил: " Не знаю", они тоже не считали, что это падение
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RusVector
Ответ Зулфира Мухаметшина
Я тоже с дивана говорю обсуждайте 1,2,3 места опять Тутберидзе Валиева Загитова,больше нет никого,все остальные пресные,посные ни о чем
Надоели вы уже со своей Загитовой! В каждую бочку ее тащите затычкой!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tanya_1111
Ответ Маргарита Михайловна
Это просто слайдинг . Как у Волочковой. https://sportqueen.ru/wp-content/uploads/2023/11/img_20231113_003135_256-678x381.jpg
Я этот элемент тоже не совсем поняла, но тут вопросы к постановщику.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Елена Дементьева
А куда ТАТ смотрела на ОП? Правила-то знает?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маргарита Михайловна
Это просто слайдинг . Как у Волочковой. https://sportqueen.ru/wp-content/uploads/2023/11/img_20231113_003135_256-678x381.jpg
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е...С
Ответ lyubov61
Комментарий скрыт
Она должна была скользить на бедре, но присела на попу. Почему не падение.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lyubov61
Ответ Е...С
Она должна была скользить на бедре, но присела на попу. Почему не падение.
Очень сложно тут определить, просто не с той легкостью это сделала. Жестко, как никого отсудили.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Aelinn
Зачем вообще ставить эти элементы с проездом на колене, руке, бедре и т.п.? Особенно на бедре. Все до одного спортсмены имеют проблемы с суставами, а тут раз за разом бьются об лед. Уже не говоря про неоднозначное судейство. Поставили бы спирали, это катание. Бухнуться на бедро это не фигурное катание, уж простите.
Задуманный отдых. Сил на ПП уже не хватает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Ответ tanya_1111
Я этот элемент тоже не совсем поняла, но тут вопросы к постановщику.
кстати элемент тоже странный. И мне показалось, что Камила в музыку опоздала и закончила прогу уже без музыки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lilia Sadykova
Ответ lyubov61
Очень сложно тут определить, просто не с той легкостью это сделала. Жестко, как никого отсудили.
Посмотрите повтор, она прям плюхнулась на попу, а потом рукой попомогла себе встать. Ну явно же видно, что плюх на попу не вписывается в хорео, а это просит потеря равновесия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grey9610212
видимо кто-то включил тумблер "беспристрастности" судей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Железная Леди
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ТАТ дииломат.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lan9aden
Вчера Тарасова сказала что плохо катала,сегодня одумалась,это очень важно для прикрытия
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий