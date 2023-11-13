Александр Энберт: «Валиева будет набирать форму по ходу сезона. Суд отвлекает ее, приходится тратить эмоциональные силы»

Александр Энберт считает, что дело Камилы Валиевой в CAS отвлекает ее от спорта.

Накануне фигуристка стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по ее допинг-делу.

«Я рад, что Камила выступает на Гран‑при России. На нее всегда приятно смотреть. Сегодня был не лучший прокат Камилы. Она будет набирать форму по ходу сезона.

Что касается суда, то это отвлекает ее от тренировочного процесса, приходится тратить эмоциональные силы. Насколько сильно процесс повлиял на ее выступление, я судить не могу. Возможно, за полтора года она научилась от этого абстрагироваться», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.