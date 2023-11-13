Александр Энберт: «Валиева будет набирать форму по ходу сезона. Суд отвлекает ее, приходится тратить эмоциональные силы»

Теги сборная России допинг CAS Александр Энберт женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Александр Энберт считает, что дело Камилы Валиевой в CAS отвлекает ее от спорта.

Накануне фигуристка стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани. 9-10 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS) проходили слушания по ее допинг-делу.

«Я рад, что Камила выступает на Гран‑при России. На нее всегда приятно смотреть. Сегодня был не лучший прокат Камилы. Она будет набирать форму по ходу сезона.

Что касается суда, то это отвлекает ее от тренировочного процесса, приходится тратить эмоциональные силы. Насколько сильно процесс повлиял на ее выступление, я судить не могу. Возможно, за полтора года она научилась от этого абстрагироваться», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

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11 комментариев

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Маргарита В Сафронова
В данной ситуации мне очень понравилось, что Ками вообще вышла на лёд. КП откатала хорошо и додержала ПП. Было видно, что она эмоционпльно опустошена и катает только на характере.
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метель
Ответ Olgacher
Ой да ладно. Суд всего три дня как. А что мешало ей не по светским мероприятиям ходить , а поработать над собой? Сесть на диету, тренироваться и пр...
да, три дня? а я думала 2 года уже все это длится
+4
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Иван Иванов
Да, Камила еще вырастет и прибавит.
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AlenaElena28@mail.ru
Удачи, Камилле , а тренерам наконец изучить новые правила , если бы она сделала 3ф2а2а , а это гораздо проще чем во второй половине программы 3л3т2а выиграла бы
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альфия пахина
Ответ AlenaElena28@mail.ru
Удачи, Камилле , а тренерам наконец изучить новые правила , если бы она сделала 3ф2а2а , а это гораздо проще чем во второй половине программы 3л3т2а выиграла бы
вы серьёзно? Этери не знает правила? Всё они знают
+2
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метель
Ответ Oleandra
Да-да, валите всё на суд, прихлебатели..
а что такие процессы добавляют нервные клетки и восстанавливают силы?
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Oleandra
Ответ метель
а что такие процессы добавляют нервные клетки и восстанавливают силы?
она давно уже с этим судом живёт и выступает.
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