Елена Радионова: «Думаю, Валиева пройдет через трудности и будет дальше блистать. По ее глазам видно, что она хочет продолжать»

Елена Радионова считает, что Камила Валиева пройдет через трудности.

Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Камилу жалко. Видно, что ей тяжело, но она борется. Мы знаем, что многие после Олимпиады перестают кататься, но она продолжает выступать на высоком уровне. Камила не побоялась пойти на четверной, сделала его с ошибкой, но все равно попыталась.

К Камиле одно уважение, что продолжает кататься и бороться. Я всегда рада видеть ее на соревнованиях. Она уникальна. Хочется продержать Камилу, у всех бывают разные периоды в карьере.

Думаю, она пройдет через трудности и будет дальше блистать. По ее глазам видно, что она хочет продолжать», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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