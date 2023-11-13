Елена Радионова: «Думаю, Валиева пройдет через трудности и будет дальше блистать. По ее глазам видно, что она хочет продолжать»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Елена Радионова считает, что Камила Валиева пройдет через трудности.

Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Камилу жалко. Видно, что ей тяжело, но она борется. Мы знаем, что многие после Олимпиады перестают кататься, но она продолжает выступать на высоком уровне. Камила не побоялась пойти на четверной, сделала его с ошибкой, но все равно попыталась.

К Камиле одно уважение, что продолжает кататься и бороться. Я всегда рада видеть ее на соревнованиях. Она уникальна. Хочется продержать Камилу, у всех бывают разные периоды в карьере.

Думаю, она пройдет через трудности и будет дальше блистать. По ее глазам видно, что она хочет продолжать», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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38 комментариев

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КВАД
Где блистать на дисквалификации? Я два года назад, до Олимпиады сказал, что нещадное грибование, рисование мировых рекордов с двумя младшими квадиками и вешание всего золота на шею до турниров Валиевой аукнутся. Аукнулось и ещё как. Вселенной нельзя указывать какой ей быть. В Казани опять на те же грабли. Сама Валиева по сути не виновата, виновато околофигурное окружение, ФФКР и ТШТ. И дедушка.))
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Irinnna
По её глазам как раз видно было, что она не хочет продолжать и тренироваться!
+18
-4
+14
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Irinnna
Ответ Sat397
Программа на редкость неудачная, плюс ещё и тренеры не правильно её составили, так, что Камиле не засчитали кучу баллов. Помню как Щербаковой меняли десять раз программу, пока не довели её до ума, Глейх все старался для любимки, чтобы сделать Анну ОЧкой, а тут все сделано как попало "и так сойдет". Трое тренеров не смогли правильно скомпоновать программу по элементам - "у семи нянек дитя без глаза".
Уж как носятся с Валиевой так ни с кем никогда не носились! Правда толку ноль...
+17
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+13
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Irinnna
Ответ Sat397
Боже, да потому и вешали заранее медали чтобы сглазить, навалив на 15-ти летнюю Камилу груз ответственности, никто из близких людей Камилы и её болельщиков не был этому рад. Так и задуманно было, как у фокусников, что пока восхваляют Камилу, другая фигуристка налегке, в спокойной обстановке тренируется, без всякого давления и отвлекающего внимания.
Ну вечно этой Камиле что то мешает! То история с допингом, то сглазы... А может дело в самой Камиле?
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Регина
Ответ Irinnna
По её глазам как раз видно было, что она не хочет продолжать и тренироваться!
Да по-моему тренерский штаб тоже не особо в ней и заинтересован.
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Док Аксель
Как Лена видит сидя у телика и читает по глазам ?... Столько событий, шума вокруг Камилы, что взрослый тренированный человек не каждый сможет это выдержать. У нас же очень много "доброжелателей" с дубиной в руках и дурью в голове.
+11
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victoire
Блистать то, конечно, хочет...
+6
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Irinnna
Ответ Olga.t
Ох, Лена... Твои слова да богу бы в уши... Столько интриг и нечистых на помыслы людей вокруг Камилы, что любой момент может оказаться последней каплей. Ками сейчас действительно очень непросто и физически - в новом, сильно изменившемся теле, и морально. Свалившиеся на неё "плюшки" частенько усугубляют и без того сложную ситуацию, в которой каждый спасает себя. Ками самая уникальная и, возможно, самая несчастная фигуристка современности. Может и правда уйти в шоу, заняться серьёзно образованием, обрести душевное равновесие.
Самым уникальным было трио ТЩК! И как практика показывает, на них и закончилась вся уникальность!
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Angry_bear
От Лены Радионовой приятно видеть такое уважение в адрес Камилы, это говорит о том, что она как истинный спортсмен понимает и уважает других спортсменов. Не то что Роднина, всех фигуристок уже обо..критиковала...
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Zooey Glass
Ответ Sat397
Боже, да потому и вешали заранее медали чтобы сглазить, навалив на 15-ти летнюю Камилу груз ответственности, никто из близких людей Камилы и её болельщиков не был этому рад. Так и задуманно было, как у фокусников, что пока восхваляют Камилу, другая фигуристка налегке, в спокойной обстановке тренируется, без всякого давления и отвлекающего внимания.
Поэтому ее мама/тетя вели соцсети "Ангела России", организованно собирали средства на гаджеты и без устали пилили коллажи с Загитовой? Не очень скромно они себя вели, если честно.
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КВАД
Ответ Sat397
Программа на редкость неудачная, плюс ещё и тренеры не правильно её составили, так, что Камиле не засчитали кучу баллов. Помню как Щербаковой меняли десять раз программу, пока не довели её до ума, Глейх все старался для любимки, чтобы сделать Анну ОЧкой, а тут все сделано как попало "и так сойдет". Трое тренеров не смогли правильно скомпоновать программу по элементам - "у семи нянек дитя без глаза".
Причём здесь тренеры? Спортсменка по ходу проката в случае неудачи уже САМА может решать - как и где и что далее прыгнуть, меняя последовательность. Этому учат с детства. И мы видели это не раз. Ошибки в таких случаях совершает спортсмен.
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КВАД
Ответ Sat397
Боже, да потому и вешали заранее медали чтобы сглазить, навалив на 15-ти летнюю Камилу груз ответственности, никто из близких людей Камилы и её болельщиков не был этому рад. Так и задуманно было, как у фокусников, что пока восхваляют Камилу, другая фигуристка налегке, в спокойной обстановке тренируется, без всякого давления и отвлекающего внимания.
Вы наделяете слишком много людей паранормальными способностями, которых у них нет..))) А Щербаковой с её стальным стержнем не нужно никаких "налегке, в спокойной обстановке", она под любым давлением норм выступит.
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Sat397
Программа на редкость неудачная, плюс ещё и тренеры не правильно её составили, так, что Камиле не засчитали кучу баллов. Помню как Щербаковой меняли десять раз программу, пока не довели её до ума, Глейх все старался для любимки, чтобы сделать Анну ОЧкой, а тут все сделано как попало "и так сойдет". Трое тренеров не смогли правильно скомпоновать программу по элементам - "у семи нянек дитя без глаза".
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sabina_katarina
Ответ Olga.t
Ох, Лена... Твои слова да богу бы в уши... Столько интриг и нечистых на помыслы людей вокруг Камилы, что любой момент может оказаться последней каплей. Ками сейчас действительно очень непросто и физически - в новом, сильно изменившемся теле, и морально. Свалившиеся на неё "плюшки" частенько усугубляют и без того сложную ситуацию, в которой каждый спасает себя. Ками самая уникальная и, возможно, самая несчастная фигуристка современности. Может и правда уйти в шоу, заняться серьёзно образованием, обрести душевное равновесие.
а можете пояснить, с каких времён считается современность и в чём уникальность Валиевой?
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Irinnna
Ответ Jessi
Вы забыли, как Глейх радовался прокату Ками на ОИ? Она рыдает у него на плече, а он сияет от счастья за Щербакову
А почему он не мог порадоваться за Щербакову?
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Мороженко
Ответ Sat397
Боже, да потому и вешали заранее медали чтобы сглазить, навалив на 15-ти летнюю Камилу груз ответственности, никто из близких людей Камилы и её болельщиков не был этому рад. Так и задуманно было, как у фокусников, что пока восхваляют Камилу, другая фигуристка налегке, в спокойной обстановке тренируется, без всякого давления и отвлекающего внимания.
А кто мешает Камиле сказать, что бы её не называли Олимпийской Чемпионкой, Чемпионкой России? Её ещё иногда и Чемпионкой мира называют! Если бы хотела - такого бы не было, но она сама не против, видимо, этого культа
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Алёна Вода
Камила воспрянет как Феникс из пепла только тогда, когда судебные тяжбы закончатся. Она хоть и знает, что на ней нет вины, пытается занять себя активностями разными, но всё это отвлекает и от спорта тоже. И результат этого, конечно же, виден. Но осталось продержаться всего 2,5 месяца,--и всё разрешится.
Верю, что решение будет в пользу Камилы, и тогда она стряхнёт с себя весь этот груз, получит командное золото,--и станет ещё сильнее!
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КВАД
Ответ Oleandra
Ещё одна плакальщица подбежала.. поздно, федра уже сделала своё чёрное дело.
Привет! Как ты тут, давно не виделись.))
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Jessi
Ответ Irinnna
По её глазам как раз видно было, что она не хочет продолжать и тренироваться!
Было видно ее досаду и злость.
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Большой Влад
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
ороткая программа была совершенна. В произвольной программе прыжок 4Т был выполнен почти правильно, ошибка с добавлением второй последовательности, небольшая ошибка с хореографией, но это можно исправить перед CR. Хорошо, что, кроме 4Т, все остальные прыжки были выполнены правильно.

Даже в плохой день Камила может прыгнуть каскад с уставшими ногами. Это очень хорошо.

Гляйху нужно изменить некоторые хореографии в произвольной программе. Если это уменьшает количество компонентов и точек в последовательности шагов, то это нормально.
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Sat397
Ответ Мороженко
А кто мешает Камиле сказать, что бы её не называли Олимпийской Чемпионкой, Чемпионкой России? Её ещё иногда и Чемпионкой мира называют! Если бы хотела - такого бы не было, но она сама не против, видимо, этого культа
Она и есть чемпионка России, чемпионка Европы, и Олимпийская чемпионка.
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Jessi
Ответ Sat397
Программа на редкость неудачная, плюс ещё и тренеры не правильно её составили, так, что Камиле не засчитали кучу баллов. Помню как Щербаковой меняли десять раз программу, пока не довели её до ума, Глейх все старался для любимки, чтобы сделать Анну ОЧкой, а тут все сделано как попало "и так сойдет". Трое тренеров не смогли правильно скомпоновать программу по элементам - "у семи нянек дитя без глаза".
Вы забыли, как Глейх радовался прокату Ками на ОИ? Она рыдает у него на плече, а он сияет от счастья за Щербакову
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КВАД
Ответ Oleandra
привет, а я думала ты скрываешься уже под другим ником.. да вот, не очень.. воюю с хейтерами ТШТ.. а ты где был?)
Я перестал следить после ОИ и печально известных событий. Вот зашёл, а тут знакомые всё лица..))
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Елена Дементьева
Ответ Sat397
Она и есть чемпионка России, чемпионка Европы, и Олимпийская чемпионка.
Россию отобрали, олимпийская без медали, Европу после суда отберут. Вот и вся чемпионка.
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Мороженко
Т.е подвиг, что она не закончила карьеру в 15 лет?
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