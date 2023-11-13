Садкова о травме: «У меня была повреждена пятка. Сейчас все хорошо, тренируюсь в полную силу и набираю форму»

Фигуристка Дарья Садкова рассказала о характере своей травмы.

заняла третье место на этапе Гран-при России в Казани.

– В интервью после короткой программы ты сказала, что каталась в удовольствие. В прокате произвольной программы была сосредоточена на элементах или тоже выступала в удовольствие?

– Почти всю программу была сосредоточена на элементах, но когда я сделала последний прыжок и началась моя хореографическая дорожка, тогда уже начала полностью кататься в удовольствие.

– Это твои первые соревнования на взрослом уровне. Волнительно было?

– Достаточно. Перед прокатом короткой программы и во время нее я не волновалась, но вот перед произвольной – сильно. Очень рада, что наконец‑то состоялась премьера моих программ.

– Ты пропустила контрольные прокаты из‑за травмы. Что за повреждение? Как сейчас себя чувствуешь?

– У меня была повреждена пятка. Сейчас все хорошо, тренируюсь в полную силу и набираю форму.

– Как тебе условиями проживания в гостинице «Волга»? Заметила какие‑то неудобства?

– Гостиница достаточно старая, но сильных неудобств не было. Жить можно.

– Какую цель ты поставила себе на этот сезон?

– Главная цель – катать программы чисто и показывать хороший результат на соревнованиях, – сказала Садкова.