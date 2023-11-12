Дарья Садкова: «Я в тройке не за счет своего максимального проката, а за счет того, что Валиева не показала свой результат»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Алина Горбачева Дарья Садкова Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Дарья Садкова объяснила, как смогла обойти Камилу Валиеву на Гран-при в Казани.

Сегодня победу одержала Софья Муравьева, второй стала Алина Горбачева, третьей – Садкова, четвертой – Валиева.

«Я была в шоке. Думала, что буду четвертой. Переоделась, сняла коньки. Но Алина Горбачева зашла в раздевалку и сказала: «Поздравляю с бронзой». Оказалось, что Камила на четвертом месте. Я была очень удивлена.

Конечно, я оказалась в тройке не за счет своего максимального проката, а за счет того, что Камила не показала свой результат. В тот момент я была под впечатлением, никаких эмоций не было.

Жалко, что Камила не попала на пьедестал. Все эти три дня мы с ней очень тесно общались», - сказала Садкова.

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47 комментариев

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Беглый*
Ответ Gilonjon862
Не радуйся Дарья, сейчас твой же штаб уведёт у тебя медаль
Где она радуется? Каким местом новость читаешь?)
+38
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Алексей Токарев
Милая девочка.
+34
-1
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Anna Stefan
Дашины настоящие победы ещё впереди, даже не сомневаюсь✌ А таких грустных медалей больше не будет, надеюсь. Камиле и всем другим девочкам здоровья и сил.
+32
-5
+27
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Самая цитируемая и вообще недура
Даша, нет, нет, нет, нельзя обесценивать свою работу. Ты сегодня была на высоте, просто блеск! Остальное зависит не от тебя.
+27
-2
+25
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N-fox
Какая прекрасная девочка! И Алина молодец, что поздравила
+20
0
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AnnRR
Дарья, ты умничка!
+15
-2
+13
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Lapo Elkann
Ох , какая девочка . Дай Бог, эти слова вернутся тебе сторицей.
+17
-4
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Милый зайчик, у тебя есть все, чтобы быть и первой.
+13
-1
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Док Аксель
Даша воспитанная хорошая девочка. Не радуется своему третьему месту за счёт неудачного проката ПП подруги. Умница. Удачи девчонкам на другом этапе ГП.
+16
-5
+11
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delM
ТШТ подают протест по оценкам Камилы
+13
-3
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Sinson
Ответ Anna Stefan
Дашины настоящие победы ещё впереди, даже не сомневаюсь✌ А таких грустных медалей больше не будет, надеюсь. Камиле и всем другим девочкам здоровья и сил.
В смысле настоящие?! А это какие?! В спорте всегда так, кто-то лучше катает, кто-то хуже, от этого медаль не становится «ненастоящей»
+12
-3
+9
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elene.elene
Если оценки действительно будут пересматривать, это будет тот еще цирк. Валиева кроме падений еще очень медленно каталась, куча мелкой грязи типа выезда из флипа, спотыкачей в шагах, повтор секвенции, слайдинг, который вышел как падение...Тройка девочек: Муравьева, Горбачева, Садкова смотрелись куда убедительней и по элементам и в целом. Но видимо место Валиевой на этом старте спокойствия не даст: лица тренеров в кике и заикающиеся Траньков с Гришиным в трансе об этом говорят. Шок, что у величайшей на старте в Казани и медали нет.
+15
-7
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Lapo Elkann
Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Если это правда , а как вы хотите ? Валиеву просто выкинули. На дорожке падение защитали.
+12
-4
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Лизавета Анна -Мария
Милаха💕
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Anna Stefan
Ответ Ева Винер
протест может быть только на дедакшн за хорео секвенцию остальное точно было по делу всё
Так это как раз тот балл, на который Ками отстаёт от Даши.
+8
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delM
Ответ Александр Шульгин
Комментарий удален модератором
Это вы о себе ?
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Ева Винер
Ответ Gilonjon862
Не радуйся Дарья, сейчас твой же штаб уведёт у тебя медаль
протест может быть только на дедакшн за хорео секвенцию
остальное точно было по делу всё
+7
-2
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Галина Михайлова
Даша, не надо себя принижать. Ты прекрасно выступила🔥👏
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private dancer
Ответ Док Аксель
Даша воспитанная хорошая девочка. Не радуется своему третьему месту за счёт неудачного проката ПП подруги. Умница. Удачи девчонкам на другом этапе ГП.
Что ж хорошего в этом ?
+4
0
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flyhigh
Ответ Lapo Elkann
По поводу программы Даши, Начало это Глейх , а конец Тутберидзе ?
А в целом Похилюк
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Nataly1991
Бедная девочка, боится порадоваться пьедесталу, занимается самоуничижением(
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Железная Леди
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Разумная речь одногркпницы. Поздравя с бронзой.
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flyhigh
Милый ребенок🤍
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На Пекин
Это спорт, выигрывает не тот, у кого есть потенциал, а тот, кто лучше себя показал здесь и сейчас, Даша была сегодня лучше и пьедестал её без всяких.оговорок.
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Anna Stefan
Ответ delM
Это вы о себе ?
И своих коллегах)))
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