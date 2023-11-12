Дарья Садкова: «Я в тройке не за счет своего максимального проката, а за счет того, что Валиева не показала свой результат»

Дарья Садкова объяснила, как смогла обойти Камилу Валиеву на Гран-при в Казани.

Сегодня победу одержала Софья Муравьева, второй стала Алина Горбачева, третьей – Садкова, четвертой – Валиева.

«Я была в шоке. Думала, что буду четвертой. Переоделась, сняла коньки. Но Алина Горбачева зашла в раздевалку и сказала: «Поздравляю с бронзой». Оказалось, что Камила на четвертом месте. Я была очень удивлена.

Конечно, я оказалась в тройке не за счет своего максимального проката, а за счет того, что Камила не показала свой результат. В тот момент я была под впечатлением, никаких эмоций не было.

Жалко, что Камила не попала на пьедестал. Все эти три дня мы с ней очень тесно общались», - сказала Садкова.