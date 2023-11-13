«Судьи могли изменить вектор, если получили распоряжения. Если так, то Валиева перестала быть неприкасаемой, и ее жестко опустили на землю». Вайцеховская о Гран-при в Казани

Вайцеховская предположила, что Валиева уже не является неприкасаемой для судей.

Накануне фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани. Победила Софья Муравьева.

«По ситуации с Камилой удивительно вот что: арбитры в Казани вполне могли «не заметить» потерю равновесия в слайдинге и, соответственно, не дать спортсменке второй балл штрафа. У судей в этом сезоне случались куда более критичные косяки, а применительно к Валиевой, да еще и в Казани, это выглядело бы куда более естественно, нежели «–2» и рухнувшая вторая оценка, как следствие.

Никаких протестов в этом случае точно ни от кого не последовало бы, правила это исключают. Соответственно, Камила с более высокой второй оценкой могла оказаться второй за Соней Муравьевой, что выглядело бы совершенно нормально и не унизительно.

Допустить, что судейские оценки Валиевой случились потому, что судьи внезапно и единогласно стали невероятно беспристрастными, можно разве что в горячечном бреду. Такого просто не бывает. Изменить вектор собственного восприятия они могли, как мне кажется, лишь в том случае, если получили четкие распоряжения на этот счет.

Если так, то это означает, что Валиева перестала быть неприкасаемой, и ее опустили на землю. Жестко так опустили, показательно», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся