«Судьи могли изменить вектор, если получили распоряжения. Если так, то Валиева перестала быть неприкасаемой, и ее жестко опустили на землю». Вайцеховская о Гран-при в Казани

Теги сборная России Елена Вайцеховская женское катание Камила Валиева Софья Муравьева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Вайцеховская предположила, что Валиева уже не является неприкасаемой для судей.

Накануне фигуристка Камила Валиева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Казани. Победила Софья Муравьева.

«По ситуации с Камилой удивительно вот что: арбитры в Казани вполне могли «не заметить» потерю равновесия в слайдинге и, соответственно, не дать спортсменке второй балл штрафа. У судей в этом сезоне случались куда более критичные косяки, а применительно к Валиевой, да еще и в Казани, это выглядело бы куда более естественно, нежели «–2» и рухнувшая вторая оценка, как следствие.

Никаких протестов в этом случае точно ни от кого не последовало бы, правила это исключают. Соответственно, Камила с более высокой второй оценкой могла оказаться второй за Соней Муравьевой, что выглядело бы совершенно нормально и не унизительно.

Допустить, что судейские оценки Валиевой случились потому, что судьи внезапно и единогласно стали невероятно беспристрастными, можно разве что в горячечном бреду. Такого просто не бывает. Изменить вектор собственного восприятия они могли, как мне кажется, лишь в том случае, если получили четкие распоряжения на этот счет.

Если так, то это означает, что Валиева перестала быть неприкасаемой, и ее опустили на землю. Жестко так опустили, показательно», – написала журналист Елена Вайцеховская в телеграм-канале.

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

8 комментариев

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Туц
Да не радовалась бы Вайц раньше времени. ФФКР вон облизала с ног до головы Камилу, чуть ли не извинилась за оценки в своей речи, так что фаворитом, была фаворитом и осталась. Ни перед какой другой фигуристкой так не распинались. Судьи вытягивают любимок - все недовольны, судьи в кое то веки отсудили честно- снова все недовольны. в ФК как обычно.
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Люблю Женьку
Так всё повторяется у ТШТ: следом за Валиевой идут лёгкие малолетки, зачем силы тратить на девушку, набравшую вес и компроментирующую гентренера с допинговым делом.
И не таких Этери сливала в угоду следующему поколению.
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Simiral
Ответ Sobachkin
Ждем мнение экспертов с кухни.... А так Валиева отработанные материал уже инкубатора Этери, как и для федерации, международных стартов нет, ну можно и немного объективными быть....
Ничего вообще не произошло критичного со стороны судей, тренеры ошиблись с контентом, Камила откатала откровенно плохо, всё по делу. Была лучшей в КП, были лучшие оценки. Какой-то бред развели
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Сергей
Понеслось полно по трубам .
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Сергей
Ну вот и сказочке конец
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Регина
А это лишь значит , суд прошел не очень . Как для спортсменки, так и для федерации . Особенно унизительно, что это стало показательно именно в родной Казани , но и тренеры не первый раз подводят это спортсменку, особенно когда они были так нужны ей.
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