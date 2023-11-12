Татьяна Тарасова: «Валиева каталась не чисто. Почему ей заявили в контент две секвенции – я не понимаю»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что Валиева допустила техническую ошибку в прокате.

Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.

– Я не удивлена четвертым местом Валиевой. Я не судья, но она каталась не чисто.

– Почему тренерский штаб заявил Валиевой в контент две секвенции, когда правилами разрешена только одна? Из‑за этого она лишилась баллов. Вы понимаете, почему штаб так поступил?

– Нет, я не понимаю этого, – сказала заслуженный тренер СССР. 

«У Камилы была техническая ошибка, и ее команда про это знает. Камила входит в форму и обязательно ее наберет, все будет хорошо.

Что касается Муравьевой, то она показала чудесный прокат, добавить тут нечего. Она и в прошлом году отлично выступала, а сейчас и вовсе блестяще», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт». 

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40 комментариев

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chespo
Кому-то надо заниматься своими спортсменами, а не разъезжать с грузинской сборной, результат на табло.
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Gelios77
Есть такая старая русская пословица " И на старуху бывает проруха". Жаль, но у всех бывают ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Исправят. Ками, тебя поддерживают, за тебя болеют. Ждём на следующем этапе.
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AllaS
Так видимо у Камилы прошёл просчёт с секвенциями или ей было уже на столько сложно катать во второй части проги. Что она, что смогла , то и сделала . Она же завершила прокат обессиленная и это было видно воочию , она же и не скрывала этого сев на лёд .
Она преодолевала и все говорило , лишь бы доехать до конца проги . Видимо секвенцию было легче исполнить ей .Она же прыгала над газеткой, а никак прежде.
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Raduga
Ответ chespo
Кому-то надо заниматься своими спортсменами, а не разъезжать с грузинской сборной, результат на табло.
Этери тренирует Эгадзе и ездит с ним. Эгадзе ее спортсмен.
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Лакс
Хотелось бы от Этери услышать объяснение хотя бы в инсте или телеге. Но лучше на 1К объяснить такую подставу.
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missis-Zima
ТШТ тоже люди,что им схалтурить нельзя что-ли?)) От Этери вообще нужно отстать,ей не до Валиевой с подсчетами.Приехала и скажите спасибо) Диану же на уровень выводить нужно.Там считает каждую долю балла,как улучшить .что.Имейте понимание)
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Tzaichiha
Почему такой вопрос задают Тарасовой?
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Olga Tchistyakov
Муравьёва проста пошла по линии наименьшего сопротивления.А нужны ли эти ультра си,стоит ли ради них здоровье гробить.
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Katerina Sunny
Прокат прокатом, но вопрос к контенту в ПП остаётся.
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Залина Малина
Мы (болельщики) и сами не в курсе были 😅. Хотя обычно получше судей всё знаем (без иронии).
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Люблю Женьку
Надо было Тутберидзе не каникулы устраивать от Хрустального, а хоть что то контролировать и проверять.
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Александр Иванов
Сразу после суда на лед - очень смелое решение. С одной стороны, хочется порадовать родную публику, с другой стороны, для фигурного катания нужна предельная концентрация - а какая уж тут концентрация с этой судебной нервотрепкой? Может отсюда и косяк с компоновкой программы? И ведь тренеры тоже не роботы, вся эта нервотрепка и на них сказывается.
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dannycrash
Почему никто не может понять,что спортсмен по ходу программы может сам менять контент? куча таких примеров,тут все зависит от того,кто может грамотно все посчитать и прикинуть во время проката,ошибся человек бывает
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asusp527
Ответ Olga Tchistyakov
Муравьёва проста пошла по линии наименьшего сопротивления.А нужны ли эти ультра си,стоит ли ради них здоровье гробить.
Никакая не линия, это спорт. В нем побеждает сильнейший и умнейший. Щербакова не даст соврать.
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Sat397
Отстали бы уже со своими обзвонами от Камилы, победителей бы обсуждали. Неужели победители совсем не интересны им?
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Amneris
Потому что все, что связано со штабом Тутберидзе, можно охарактеризовать словом «халатность». Во всем.
Ничего страшного, если топ допускает ошибки и вылетает на четвертное место. Тут просто сам факт того, что уже пошли ошибки другого уровня - именно недоработки.
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Юна73
Ответ Tzaichiha
Почему такой вопрос задают Тарасовой?
Этери трубку не берет?)
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Леличек
Ответ dannycrash
Почему никто не может понять,что спортсмен по ходу программы может сам менять контент? куча таких примеров,тут все зависит от того,кто может грамотно все посчитать и прикинуть во время проката,ошибся человек бывает
Да не похоже, что тут сама Ками меняла контент. Она докатывала почти на автомате, выжимая из последних сил - тут не до подсчетов.
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Olga Tchistyakov
Муравьёва проста пошла по линии наименьшего сопротивления.А нужны ли эти ультра си,стоит ли ради них здоровье гробить.
в прошлом сезоне она с чистым трикселем брала 82+ очков, а Валиева даже без трикселя 82, смысл ей пытаться делать триксель если такую подставу делают заранее.
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lan9aden
То что Камила сделала ошибки это обыватель не понял,но по видео видно как у нее были заминки и потери равновесия ,да небольшие,но очень было видно именно вблизи что с ней что то не то,и дорожка странная и даже вращения,и опять этот смех в кике,лучше бы готовилась к ЧР,если не готова.
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Инна Хасиева
Согласна!!!
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Olga Tchistyakov
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Katrin_Sur_0709
Ответ dannycrash
Почему никто не может понять,что спортсмен по ходу программы может сам менять контент? куча таких примеров,тут все зависит от того,кто может грамотно все посчитать и прикинуть во время проката,ошибся человек бывает
Такой контент изначально поставил ТШТ, Ками ничего не меняла. в заявке было тоже самое
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tanygavr
Ответ icaruz
Да тут все предельно понятно. Альфа-самчиха набрала себе в команду мужчинок, привыкших только послушно исполнять ее указания и ни за что не отвечать. Поэтому стоило матерой тренерше на месяц забить на тренировочный процесс, как сразу выяснилось что "команда ТШТ" это просто пшик, Глейху с Дудей плевать на общий результат. Аналогично было с Щербаковой перед Олимпиадой, когда Тутберидзе занималась только Валиевой, а остальных доверила своей "команде". Глейх тогда состряпал настолько ужасные программы для Ани, что одну из них пришлось менять во время отборочных соревнований. В результате Аня едва вообще не пролетела мимо олимпиады, отбираясь на нее с невкатаной сырой прогой, на изучение которой ей дали всего несколько дней.
Короткую как раз таки Аня прокатала хорошо, третья после Валиевой и Муравьевой. И это без трикселя. Завалила произволку на ЧР, но это не помешало ей взять бронзу, не без помощи судей конечно , но все же
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