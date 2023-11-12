Татьяна Тарасова: «Валиева каталась не чисто. Почему ей заявили в контент две секвенции – я не понимаю»

Татьяна Тарасова заявила, что Валиева допустила техническую ошибку в прокате.

Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.

– Я не удивлена четвертым местом Валиевой. Я не судья, но она каталась не чисто.

– Почему тренерский штаб заявил Валиевой в контент две секвенции, когда правилами разрешена только одна? Из‑за этого она лишилась баллов. Вы понимаете, почему штаб так поступил?

– Нет, я не понимаю этого, – сказала заслуженный тренер СССР.

«У Камилы была техническая ошибка, и ее команда про это знает. Камила входит в форму и обязательно ее наберет, все будет хорошо.

Что касается Муравьевой, то она показала чудесный прокат, добавить тут нечего. Она и в прошлом году отлично выступала, а сейчас и вовсе блестяще», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

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