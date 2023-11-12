Татьяна Тарасова: «Валиева каталась не чисто. Почему ей заявили в контент две секвенции – я не понимаю»
Татьяна Тарасова заявила, что Валиева допустила техническую ошибку в прокате.
Камила Валиева стала четвертой на этапе Гран-при России в Казани.
– Я не удивлена четвертым местом Валиевой. Я не судья, но она каталась не чисто.
– Почему тренерский штаб заявил Валиевой в контент две секвенции, когда правилами разрешена только одна? Из‑за этого она лишилась баллов. Вы понимаете, почему штаб так поступил?
– Нет, я не понимаю этого, – сказала заслуженный тренер СССР.
«У Камилы была техническая ошибка, и ее команда про это знает. Камила входит в форму и обязательно ее наберет, все будет хорошо.
Что касается Муравьевой, то она показала чудесный прокат, добавить тут нечего. Она и в прошлом году отлично выступала, а сейчас и вовсе блестяще», – приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».
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Она преодолевала и все говорило , лишь бы доехать до конца проги . Видимо секвенцию было легче исполнить ей .Она же прыгала над газеткой, а никак прежде.
Ничего страшного, если топ допускает ошибки и вылетает на четвертное место. Тут просто сам факт того, что уже пошли ошибки другого уровня - именно недоработки.