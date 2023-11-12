Валиева, Горбачева и Садкова упали с четверных, Муравьева откатала чисто без ультра-си

Фигуристки выступили с произвольными программами на Гран-при России в Казани.

Дарья Садкова упала с четверного тулупа, далее чисто исполнила каскад тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов. Во второй половине сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной лутц.

Алина Горбачева допустила падение на четверном сальхове, сделала секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель, сольный аксель, тройной флип. Вторую половину начала с каскада тройной лутц – тройной тулуп, далее сделала тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер.

Софья Муравьева чисто исполнила все прыжковые элементы в программе. Она сделала двойной аксель, тройной флип, тройной сальхов, каскад тройной риттбергер – двойной тулуп. Во второй половине – каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – двойной аксель – двойной тулуп, тройной лутц.

Камила Валиева упала на четверном тулупе. Далее исполнила тройной флип – двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп – двойной аксель, тройной флип – двойной тулуп, тройной тулуп.