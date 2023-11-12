Валиева, Горбачева и Садкова упали с четверных, Муравьева откатала чисто без ультра-си

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Алина Горбачева Софья Муравьева Дарья Садкова Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Фигуристки выступили с произвольными программами на Гран-при России в Казани.

Дарья Садкова упала с четверного тулупа, далее чисто исполнила каскад тройной флип – двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов. Во второй половине сделала каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенцию тройной флип – двойной аксель – двойной аксель и сольный тройной лутц. 

Алина Горбачева допустила падение на четверном сальхове, сделала секвенцию тройной риттбергер – двойной аксель, сольный аксель, тройной флип. Вторую половину начала с каскада тройной лутц – тройной тулуп, далее сделала тройной лутц – ойлер – тройной сальхов и тройной риттбергер. 

Софья Муравьева чисто исполнила все прыжковые элементы в программе. Она сделала двойной аксель, тройной флип, тройной сальхов, каскад тройной риттбергер – двойной тулуп. Во второй половине – каскад тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – двойной аксель – двойной тулуп, тройной лутц. 

Камила Валиева упала на четверном тулупе. Далее исполнила тройной флип – двойной аксель, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп – двойной аксель, тройной флип – двойной тулуп, тройной тулуп. 

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21 комментарий

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Uno top
Наконец честное судейство
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Маргарита В Сафронова
Эх, Женя, впервые твоя обыграла ТШТ, а ты не приехал. Как такое пережить? Сил тебе, Яна...
+14
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Маргарита В Сафронова
Ками молодец, что додержала ПП. Я думала, она снимется. Нет, Ками боец. Проиграла с улыбкой, значит, уверена в себе.
+10
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AnnRR
Удивительно, что судьи не натянули сову на глобус!
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AnnRR
Муравьева - умничка!
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arisstopane
камила не готова на 100%
но нет худа без добра:
камила ещё наберёт свою форму к следующему этапу,
а у садковой появились шансы на попадание в финал...
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Gilonjon862
Саша, возвращайся. Квадовая революция без тебя не жизнеспособна
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antrrap
Ответ Аксель Миши Коляды
Валиева пешеход
Кажется будто она повредила ногу на разминке
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veramarso
Теперь Иоланда Чен счастлива наверное...
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закрыт по беспределу
Поздравляем призëров.
Камила была тяжеловата канеш.
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antrrap
Ответ Uno top
Наконец честное судейство
Да! Может хоть это будет уроком для всех кто зазвездился
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Kristine Kristine
Ответ Аксель Миши Коляды
Валиева пешеход
Да у неё явно одна нога болела, как этого можно не видеть. На разминке уже было видно.
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Ireni
Больше всех Садкова и Горбачева понравились. Уверенно катались, со скоростью. Муравьева тяжело, за счёт короткой на первом месте
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AnnRR
За Горбачеву приятно, что на пьедестале.
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Kristine Kristine
Ждём довольные комментарии от Плющенко и злобные комментарии Яны по поводу форма Ками.
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Ярик01
Ответ antrrap
Кажется будто она повредила ногу на разминке
Если был бы дискомфорт, то стоило бы было сняться, а не выполнять такую сложную программу, с возможностью усугубить
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