Камила Валиева: «Если болельщики узнают, о чем мы думаем в программе, они очень расстроятся»

Камила Валиева поделилась впечатлениями от короткой программы на Гран-при в Казани.

«Я хочу дисклеймер сказать: если болельщики узнают, о чем мы думаем в программе, они очень расстроятся. В большинстве случаев идут машинальные движения, так как они отработаны на тренировках, а иногда добавляется больше эмоций.

Дорогие болельщики, знайте, пока идут прыжковые элементы, очень сложно наслаждаться программой. Но мы стараемся, правда.

Был страх, потому что это родная арена, и хочется прокатать как можно лучше. Этери Георгиевна очень правильные слова сказала, и я как-то приземлилась на ноги, потому что была в некой несуществующей реальности.

Меня потрясывало перед дуплем, потом я поехала дальше и решила: раз-два-три – и прыгаю флип. Вращения доделала и почему-то подумала, что девочки, которые собирают игрушки, это судьи, и у меня на них должна быть качалка. Потом у меня зрение улучшилась, и я такая: «Нет, нам туда!»

На каскаде чуть-чуть меня пошатнуло на заходе, но от этого я еще раз проснулась, собрала все свои силы и сделала лутц – тулуп. Увидела тренеров, и дальше уже старалась на дорожке опуститься, показывать больше эмоций и наслаждаться», – сказала .