Камила Валиева: «Если болельщики узнают, о чем мы думаем в программе, они очень расстроятся»
Камила Валиева поделилась впечатлениями от короткой программы на Гран-при в Казани.
«Я хочу дисклеймер сказать: если болельщики узнают, о чем мы думаем в программе, они очень расстроятся. В большинстве случаев идут машинальные движения, так как они отработаны на тренировках, а иногда добавляется больше эмоций.
Дорогие болельщики, знайте, пока идут прыжковые элементы, очень сложно наслаждаться программой. Но мы стараемся, правда.
Был страх, потому что это родная арена, и хочется прокатать как можно лучше. Этери Георгиевна очень правильные слова сказала, и я как-то приземлилась на ноги, потому что была в некой несуществующей реальности.
Меня потрясывало перед дуплем, потом я поехала дальше и решила: раз-два-три – и прыгаю флип. Вращения доделала и почему-то подумала, что девочки, которые собирают игрушки, это судьи, и у меня на них должна быть качалка. Потом у меня зрение улучшилась, и я такая: «Нет, нам туда!»
На каскаде чуть-чуть меня пошатнуло на заходе, но от этого я еще раз проснулась, собрала все свои силы и сделала лутц – тулуп. Увидела тренеров, и дальше уже старалась на дорожке опуститься, показывать больше эмоций и наслаждаться», – сказала Валиева.
И успех зачастую зависит именно от того, насколько у тебя все доведено до автоматизма.
«В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». (с)
И еще интереснее было бы узнать, успевала ли думать о чем нибудь Загитова, когда за 90 секунд делала все 7 прыжковых и еще одно вращение между ними.