Камила Валиева: «Если болельщики узнают, о чем мы думаем в программе, они очень расстроятся»

Теги сборная России Первый канал женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Камила Валиева поделилась впечатлениями от короткой программы на Гран-при в Казани.

«Я хочу дисклеймер сказать: если болельщики узнают, о чем мы думаем в программе, они очень расстроятся. В большинстве случаев идут машинальные движения, так как они отработаны на тренировках, а иногда добавляется больше эмоций.

Дорогие болельщики, знайте, пока идут прыжковые элементы, очень сложно наслаждаться программой. Но мы стараемся, правда. 

Был страх, потому что это родная арена, и хочется прокатать как можно лучше. Этери Георгиевна очень правильные слова сказала, и я как-то приземлилась на ноги, потому что была в некой несуществующей реальности.

Меня потрясывало перед дуплем, потом я поехала дальше и решила: раз-два-три – и прыгаю флип. Вращения доделала и почему-то подумала, что девочки, которые собирают игрушки, это судьи, и у меня на них должна быть качалка. Потом у меня зрение улучшилась, и я такая: «Нет, нам туда!»

На каскаде чуть-чуть меня пошатнуло на заходе, но от этого я еще раз проснулась, собрала все свои силы и сделала лутц – тулуп. Увидела тренеров, и дальше уже старалась на дорожке опуститься, показывать больше эмоций и наслаждаться», – сказала Валиева

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17 комментариев

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Элла Бурс
Любой человек, который хоть раз публично выступал хоть с танцами, хоть с песнями, хоть с презентацией на большую аудиторию подтвердит, что редко это можно назвать именно наслаждением. Что-то смешанное из паники, азарта, адреналина и волнения))
И успех зачастую зависит именно от того, насколько у тебя все доведено до автоматизма.

«В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки». (с)
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Lapo Elkann
Каждое ее слово и поведение доказывает , что она " настоящая " а не правилная как линейка. И не хочет всем нравится , а просто любит жизнь и живет наслаждаясь ею.
+31
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Магнетист*
Милая Камила, твои болельщики радуются, когда программа получилась. Да, и просто, когда видят тебя )
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закрыт по беспределу
Без купюр
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Lapo Elkann
Ответ Veronika spuria
Ничего нового Валиева не сказала, каждый взмах руки поставлен Ту тберидзе, всё делается на автомате.
Знаю прекрасно, но как обычно другие дают интервью , как богини , а не спортсменки. А она понимает , что это спорт. И всегда отмечает роль Тутберидзе, как тренера
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Евгений Сибилев
Камилачка, удачи в Произвольной!!!!
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Veronika spuria
Ответ Lapo Elkann
Каждое ее слово и поведение доказывает , что она " настоящая " а не правилная как линейка. И не хочет всем нравится , а просто любит жизнь и живет наслаждаясь ею.
Ничего нового Валиева не сказала, каждый взмах руки поставлен Ту тберидзе, всё делается на автомате.
+9
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Лакс
Очень интересно было узнать такое же описание произвольной с большим количеством элементов. )
И еще интереснее было бы узнать, успевала ли думать о чем нибудь Загитова, когда за 90 секунд делала все 7 прыжковых и еще одно вращение между ними.
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Lapo Elkann
Ответ Lasto
Разве можно сказать " Сказать дисклеймер ". Дисклеймер ведь письменный отказ от ответственности. Есть тут филологи?)
Ну вы и будете нашим филологом. Ведь для этого зарегистрировались сегодня.
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Владимир Георгия
Изверги эти козлы из ВАДА итд.
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Lapo Elkann
Ответ Лакс
Очень интересно было узнать такое же описание произвольной с большим количеством элементов. ) И еще интереснее было бы узнать, успевала ли думать о чем нибудь Загитова, когда за 90 секунд делала все 7 прыжковых и еще одно вращение между ними.
Она успевала прочесть " Войну и мир " до этих 90 секунд, катаясь 4 минуты по кругу.
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Marya Y
Ответ Lasto
Разве можно сказать " Сказать дисклеймер ". Дисклеймер ведь письменный отказ от ответственности. Есть тут филологи?)
Ну, да, в словарях так и пишут. На деле этот термин давно используется не только в письменной форме.
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Lapo Elkann
Ответ Lasto
Мне действительно интересно, я поэтому и спросил, без хейта к Камиле.
Загуглить наверное легче , чем создать очередной ник ?
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