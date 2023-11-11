Елена Радионова: «В произвольной программе будет интересная борьба, несмотря на определенный запас у Валиевой. И, конечно же, в предвкушении четверных прыжков»

Елена Радионова ждет четверных прыжков от фигуристок на Гран-при России в Казани.

После короткой программы первое место занимает , второй идет , третьей – .

«Первая тройка девочек сегодня просто отлично откатала. Камила продемонстрировала очень убедительный прокат, молодец. Уверенно выступили и Алина Горбачева с Софьей Муравьевой, все сделали.

Думаю, что в произвольной программе будет интересная борьба, несмотря на определенный запас у Камилы. И, конечно же, в предвкушении четверных прыжков.

Жаль, что Алина и Соня сегодня все-таки отказались от акселя в три с половиной оборота, но будем делать скидку на начало сезона. На чемпионате России для победы этот прыжок в короткой программе будет просто необходим», – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.