Алексей Железняков: «Валиева справляется со своими эмоциями, проблемами. Не могу залезть в голову человеку, понять, как она это переживает»

Теги сборная России женское катание Алексей Железняков Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Хореограф группы Тутберидзе оценил выступление Валиевой на Гран-при в Казани.

Фигуристка занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России.

«Камила работает, выступает, все прекрасно. Она справляется со своими эмоциями, проблемами, умница. Не могу залезть в голову человеку, понять, как она это переживает», – сказал Алексей Железняков.

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3 комментария

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Большой Влад
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Леди совершенство. Лучшее в истории и лучшее, что мы когда-либо увидим.
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tvo
Ответ kovfun-barrios
Железняков скорее всего не знает, что такое антидепрессанты и успокоительное и какой они оказывают эффект.
Для нее я думаю уже ничего не измениться. Всё плохое уже случилось. Ей по сути сорвали главный старт на который она шла фаворитом. В то что наказание будет существенным не верю. Так как её неотстраняли. А даже если отстранят, ну завершит карьеру и всё, её одногрупницы приблизительно в это же время заканчивали. Думаю, если бы не скандал, она бы уже закончила, а так есть, что доказывать. Её уход со льда сразу примут за дисквалификацию. Пока есть шанс, что ОИ медаль останется у команды. Она будет выходить на лёд.
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