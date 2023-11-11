Алексей Железняков: «Валиева справляется со своими эмоциями, проблемами. Не могу залезть в голову человеку, понять, как она это переживает»

Хореограф группы Тутберидзе оценил выступление Валиевой на Гран-при в Казани.

Фигуристка занимает первое место после короткой программы на четвертом этапе Гран-при России.

« работает, выступает, все прекрасно. Она справляется со своими эмоциями, проблемами, умница. Не могу залезть в голову человеку, понять, как она это переживает», – сказал .