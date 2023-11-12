«Надо мягче приземляться и ниже прыгать». Загитова записала влог о короткой программе у мужчин на Гран-при в Казани
Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Казани.
Олимпийская чемпионка взяла интервью у Глеба Лутфуллина, Макара Игнатова, Владислава Дикиджи и Евгения Семененко.
Игнатов сообщил, что за три недели до старта у него сломался ботинок конька.
«Надо мягче приземляться и ниже прыгать», – посоветовала ему Загитова.
Алина сказала: мягче приземляться,
а Макар сказал: ниже прыгать)))
Влог классный и позитивный как обычно, Алинка выглядит сногсшибательно в красном пальто! От этого видимо кому-то правильному очень плохо и завидно)))
Макар такой высоченный! Вообще ребята у нас классные.