Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Казани.

Олимпийская чемпионка взяла интервью у , , и .

Игнатов сообщил, что за три недели до старта у него сломался ботинок конька.

«Надо мягче приземляться и ниже прыгать», – посоветовала ему .