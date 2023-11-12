«Надо мягче приземляться и ниже прыгать». Загитова записала влог о короткой программе у мужчин на Гран-при в Казани

Теги Первый канал мужское катание Алина Загитова Макар Игнатов Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Первый канал опубликовал влог Алины Загитовой с Гран-при России в Казани.

Олимпийская чемпионка взяла интервью у Глеба Лутфуллина, Макара Игнатова, Владислава Дикиджи и Евгения Семененко

Игнатов сообщил, что за три недели до старта у него сломался ботинок конька. 

«Надо мягче приземляться и ниже прыгать», – посоветовала ему Загитова

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40 комментариев

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zzz-j
Ооо, как перевернули то все слова!))
Алина сказала: мягче приземляться,
а Макар сказал: ниже прыгать)))
Влог классный и позитивный как обычно, Алинка выглядит сногсшибательно в красном пальто! От этого видимо кому-то правильному очень плохо и завидно)))
+43
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+30
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Веселый грибочек
Ответ Ягун Ягунини
Может, перед тем как писать ехидные комментарии, стоило посмотреть влог?) Слова о мягком приземлении были сказаны Алиной в шутку, у них с Макаром, явно дружеские отношения, а про ниже прыгать вообще сказал сам Макар. Алина лишь повторила.
+++++++ Действительно. Подобные "комментаторы" только сами себя на посмешище выставляют. У Алины отличные влоги получаются! Вот прямо ее формат. Очень интересно смотреть. Всегда с нетерпением жду влоги Алины. 👌🏻⛸️🎥
+31
-6
+25
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Emma Nevskaia
Ответ Алексей Токарев
Надо одинарные прыжки, как Загитова, всем прыгать.
пусть как Загитова выиграют ОИ.ЧМ.ЧЕ.ЧР и хоть 0,5 прыжки прыгают
+41
-18
+23
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Ягун Ягунини
Может, перед тем как писать ехидные комментарии, стоило посмотреть влог?) Слова о мягком приземлении были сказаны Алиной в шутку, у них с Макаром, явно дружеские отношения, а про ниже прыгать вообще сказал сам Макар. Алина лишь повторила.
+39
-17
+22
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RMandYNWA
Все заметили маленькую «Дон Кихот Заги», когда со льда собирали игрушки после Семененко? 😍
+23
-6
+17
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zzz-j
Ответ RMandYNWA
Все заметили маленькую «Дон Кихот Заги», когда со льда собирали игрушки после Семененко? 😍
Ага, классная такая девочка в красной пачке!)
+21
-4
+17
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Lana-shu
Ответ Алексей Токарев
Надо одинарные прыжки, как Загитова, всем прыгать.
Успокойся. Где нужно было, она прыгнула, что надо. Ждешь влоги с пивасиком?
+33
-17
+16
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Иван Маунтбаттен
Ответ Gemma157
ой, нашлась советчица. у игнатова самые высокие прыжки среди наших одиночников. пусть и дальше прыгает как привык сама загитова кстати прыгала очень низко и приземлялась жестко
ниже прыгать --сказал Игнатов, прежде чем что-то брякнуть, ты бы посмотрела влог. Упс.
+20
-5
+15
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Pelageya_20
Ответ Lana-shu
Успокойся. Где нужно было, она прыгнула, что надо. Ждешь влоги с пивасиком?
И где нужно прыгнула, и сейчас на шоу старшие тройные исполняет 👍👏
+21
-8
+13
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Tatiana Klm
Ответ Алексей Токарев
Надо одинарные прыжки, как Загитова, всем прыгать.
После победы на всех главных стартах - хоть пешком по льду!
+16
-4
+12
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Наталья Будаева
Очаровательная наша Олимпийская чемпионка Алина Загитова, что уж говорить, очень нравятся её влоги, такие тёплые и информативные, ждём ещё влогов❤👑💐
+18
-7
+11
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Mari Gams
« расскажи твоими глазами « … Алина внедряет новые технологии )))
+24
-13
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Sat397
Как сказала Боброва - Загитова это масштаб. Да она ошибается, критикуется, но она всегда что-то делает, работает, не останавливается при первых трудностях, за это можно только похвалить.
+17
-7
+10
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Sebilya Fezaziyeva
Алина в красном невообразимо хороша🔥
+14
-5
+9
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Lubov Anikina
Ответ Gemma157
ой, нашлась советчица. у игнатова самые высокие прыжки среди наших одиночников. пусть и дальше прыгает как привык сама загитова кстати прыгала очень низко и приземлялась жестко
Самая преданная болельщица первой оставила свой бесценный комментарий
+29
-20
+9
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альфия пахина
Ответ Алексей Токарев
Надо одинарные прыжки, как Загитова, всем прыгать.
Отлично прыгала все в конце программы. Ни-ко-му не удалось повторить, боялись рисковать. А кто прыгает с Шарлотты? Кто может половина катка проехать выполняя элементы на одной ноге и заходить на прыжок?
+12
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zzz-j
Ответ steelhard
Вы, как всегда, в числе первых, самых преданных фанатов)
Её девиз : ни секунды без Загитовой!))
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Маргарита В Сафронова
Поймала себя на мысли, что хочу такая включиться в это общение и рассказать Алине о своих ощущениях и переживаниях во время прокатов.)))
Макар такой высоченный! Вообще ребята у нас классные.
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Tatiana Klm
Алина прогрессирует в умении брать интервью, молодец!
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olvl
Ответ zzz-j
Ооо, как перевернули то все слова!)) Алина сказала: мягче приземляться, а Макар сказал: ниже прыгать))) Влог классный и позитивный как обычно, Алинка выглядит сногсшибательно в красном пальто! От этого видимо кому-то правильному очень плохо и завидно)))
Это работа такая, всё переворачивать, пытаться Алину выставить совершенно в другом свете и тд. Но ничего не получается, ничего. Как бы не увеличивали количество пишущих гадости. ЧС на это есть.
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Элла Бурс
Ответ zzz-j
Ооо, как перевернули то все слова!)) Алина сказала: мягче приземляться, а Макар сказал: ниже прыгать))) Влог классный и позитивный как обычно, Алинка выглядит сногсшибательно в красном пальто! От этого видимо кому-то правильному очень плохо и завидно)))
Я честно даже ждала что будет отдельная ветка по поводу образа Алины. Потому что потрясающий лук! А какой макияж, акцент на губах - шедевр. Влог не смотрела, но вчера в трансляции, конечно, прям восхитилась. Алина очень красивая и яркая девушка, еще и образ который походит на все 100!
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Aelinn
Ответ Emma Nevskaia
пусть как Загитова выиграют ОИ.ЧМ.ЧЕ.ЧР и хоть 0,5 прыжки прыгают
И фгп, и все это по юниорам тоже
+7
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Gaga Gaga
алина ты очень милая
+13
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Вадим Калинин
Замечательный блог. Парни с удовольствием общаются с Алиной. Очень интересно.
+7
-3
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Хана Спектор
Ответ Nina Mihajlova
Вам там очередь не пора на Женюрин фильм занимать, а то вддуг билетов не хватит?))
Не переживайте,там уже все раскупили.
+4
-1
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