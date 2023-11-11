Татьяна Мишина: «Результат у Семененко хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман»
Татьяна Мишина прокомментировала оценки Евгения Семененко на Гран-при в Казани.
Фигурист занимает первое место после короткой программы, набрав 98,54 балла.
«Результат у Жени хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман. Можно больше баллов получать, при сальхове была помарка. Но в целом, хороший задел по короткой программе, чтобы с этой позиции идти на первое место.
У Лутфуллина были помарки тройном акселе. Владислав Дикиджи очень хорошо катался с сильным набором. Макар Игнатов с помаркой выступил, но показал хорошее катание. Достаточно серьезная конкуренция, надо показывать свой максимум», – сказала тренер.
Сегодня ещё круче в эфире было: касание рукой как образец попадания в образ.
Насколько симпатичен был Женя в Олимпийский сезон, насколько этим неумеренным грибованием впечатление портите!