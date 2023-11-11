Татьяна Мишина: «Результат у Семененко хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман»

Татьяна Мишина прокомментировала оценки Евгения Семененко на Гран-при в Казани.

Фигурист занимает первое место после короткой программы, набрав 98,54 балла.

«Результат у Жени хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман. Можно больше баллов получать, при сальхове была помарка. Но в целом, хороший задел по короткой программе, чтобы с этой позиции идти на первое место.

У Лутфуллина были помарки тройном акселе. очень хорошо катался с сильным набором. с помаркой выступил, но показал хорошее катание. Достаточно серьезная конкуренция, надо показывать свой максимум», – сказала тренер.