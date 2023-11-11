Татьяна Мишина: «Результат у Семененко хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман»

Теги сборная России мужское катание Татьяна Мишина Макар Игнатов Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Татьяна Мишина прокомментировала оценки Евгения Семененко на Гран-при в Казани.

Фигурист занимает первое место после короткой программы, набрав 98,54 балла.

«Результат у Жени хороший, но всегда можно что-то улучшать. Программа доходит до того образа, который был задуман. Можно больше баллов получать, при сальхове была помарка. Но в целом, хороший задел по короткой программе, чтобы с этой позиции идти на первое место.

У Лутфуллина были помарки тройном акселе. Владислав Дикиджи очень хорошо катался с сильным набором. Макар Игнатов с помаркой выступил, но показал хорошее катание. Достаточно серьезная конкуренция, надо показывать свой максимум», – сказала тренер.

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6 комментариев

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Оз
Ни стыда ни совести! Как она вообще может хвалить Семененко после такого грибования!
+5
-1
+4
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Адриана
Да, на сальхове была помарка, и приличная, касание льда рукой, но ГОЕ при этом плюсовые. А Влад был практически безупречен и с сильным набором.
+3
0
+3
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Juulia
Какой-то фигурнокатательный газлайтинг происходит , я просто не понимаю ,как прокат без ошибок с шикарно исполненным страшим квадом и остальными ультра си может быть ниже,чем более дешевые прыжки с ужасными выездами и касанием льда ,я бы еще приняла ,если бы там была супер нереальная дорожка и чистый прокат ,но нет ,просто позор судьям за такое
+3
0
+3
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Iren
Поработайте уж, наконец, над приземлением с прыжков! А то хорошо придумали: авторский стиль!
Сегодня ещё круче в эфире было: касание рукой как образец попадания в образ.
Насколько симпатичен был Женя в Олимпийский сезон, насколько этим неумеренным грибованием впечатление портите!
+2
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Helbel
Ответ Оз
Ни стыда ни совести! Как она вообще может хвалить Семененко после такого грибования!
Грибы поищите в ЦСКА, там и стыд Вам будет и совесть. Вперёд на 5-6этап.Андрюша Ваш любимый будет против грибов или с грибами.
+2
-1
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Anneta28
Ответ Juulia
Какой-то фигурнокатательный газлайтинг происходит , я просто не понимаю ,как прокат без ошибок с шикарно исполненным страшим квадом и остальными ультра си может быть ниже,чем более дешевые прыжки с ужасными выездами и касанием льда ,я бы еще приняла ,если бы там была супер нереальная дорожка и чистый прокат ,но нет ,просто позор судьям за такое
Техника у Дикиджи на 5 баллов выше. Ну а компоненты у нас за заслуги дают. Почему кому-то можно их давать, а Семененко нельзя?
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