Татьяна Тарасова: «Семененко сегодня был лучшим. Мальчики вообще выступили хорошо»
Татьяна Тарасова оценила выступления мужчин на этапе Гран-при России в Казани.
Короткую программу выиграл Евгений Семененко, Владислав Дикиджи – 2-й, Макар Игнатов – 3-й.
«Семененко сегодня был лучшим среди мальчиков. Мальчики вообще выступили хорошо, мне они понравились.
Не без ошибок, но уровень катания у всех, кто стал призером соревнований, был хорошим», – сказала заслуженный тренер СССР.
Первое место Семененко сегодня - это блат и ничего более.