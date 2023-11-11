Татьяна Тарасова: «Семененко сегодня был лучшим. Мальчики вообще выступили хорошо»

Теги Татьяна Тарасова мужское катание Макар Игнатов Евгений Семененко Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила выступления мужчин на этапе Гран-при России в Казани.

Короткую программу выиграл Евгений Семененко, Владислав Дикиджи – 2-й, Макар Игнатов – 3-й. 

«Семененко сегодня был лучшим среди мальчиков. Мальчики вообще выступили хорошо, мне они понравились.

Не без ошибок, но уровень катания у всех, кто стал призером соревнований, был хорошим», – сказала заслуженный тренер СССР.

8 комментариев

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блОК
Лучшим сегодня был Дикиджи
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Varvarushka
Хватит врать, Татьяна Анатольевна
+8
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Лучшее_враг_хорошего
Бабушка уже давно слепа и не в себе. Оставьте пожилого человека в покое.
Первое место Семененко сегодня - это блат и ничего более.
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Nekogda_rabotat_veshaem
она только вторую разминку , видимо, смотрела
+3
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Оз
Ой, началась политика партии! Противно, что болельщиков за дураков считают! Лучшим сегодня был Дикиджи, а Семененко первый за счёт грибов!
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Адриана
Татьяна Анатольевна, Вы Влада не смотрели? Если да, то что же Вы говорите.....
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Airelend
Вот именно сегодня Женя лучшим не был. И это видели все, кроме судей и коментаторов первого
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Док Аксель
Женя был лучшим у судей и у некоторых экспертов из пула обзвона. А у болельщиков, любителей фигурного катания лучшим был в прокате КП Влад Дикиджи.
+2
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