Татьяна Тарасова: «Семененко сегодня был лучшим. Мальчики вообще выступили хорошо»

Татьяна Тарасова оценила выступления мужчин на этапе Гран-при России в Казани.

Короткую программу выиграл , – 2-й, – 3-й.

«Семененко сегодня был лучшим среди мальчиков. Мальчики вообще выступили хорошо, мне они понравились.

Не без ошибок, но уровень катания у всех, кто стал призером соревнований, был хорошим», – сказала заслуженный тренер СССР.