Гран-при Китая. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Пэн Чэн и Ван Лэй представят произвольные программы

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11 ноября на Гран-при Китая пары представят произвольные программы.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Пары

Произвольная программа

Начало – 16:00 по московскому времени

Первая разминка

1. Мария Мохова – Иван Мохов (США)

2. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)

3. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)

4. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)

Вторая разминка

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)

6. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)

7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)

8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) 

После короткой программы

1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 70,39

2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 66,33

3. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 62,91

4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 60,76

5. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай) – 58,71

6. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 55,55

7. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай) – 49,95

8. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 42,65

Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье

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1 комментарий

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Кэп
О, учитесь девки, баба в 40 - ягодка опять))
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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