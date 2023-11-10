Гран-при Китая. Стеллато-Дудек и Дешам, Гиларди и Амброзини, Пэн Чэн и Ван Лэй представят произвольные программы
11 ноября на Гран-при Китая пары представят произвольные программы.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Чунцин, Китай
Пары
Произвольная программа
Начало – 16:00 по московскому времени
Первая разминка
1. Мария Мохова – Иван Мохов (США)
2. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай)
3. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия)
4. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай)
Вторая разминка
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия)
6. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай)
7. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия)
8. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада)
После короткой программы
1. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 70,39
2. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 66,33
3. Пэн Чэн – Ван Лэй (Китай) – 62,91
4. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 60,76
5. Чжан Сыян – Ян Юнчао (Китай) – 58,71
6. Анна Валези – Мануэль Пьяцца (Италия) – 55,55
7. Ван Юйчэнь – Чжу Лэй (Китай) – 49,95
8. Мария Мохова – Иван Мохов (США) – 42,65
Расписание Гран-при Китая по фигурному катанию: там выступят Уно, Сяо Хим Фа, Хендрикс, Гиллес и Пуарье
1 комментарий